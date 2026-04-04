۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

یک شهید و چند مجروح ناشی از حمله دشمن به منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

ماهشهر- استاندار خوزستان گفت: در اثر تهاجم دشمن آمریکایی - صهیونیستی به پتروشیمی های ماهشهر، یک شهید و چندین مجروح داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه پس از حمله هوایی دشمن به برخی واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در این منطقه حضور یافت و اظهار کرد: در اثر تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به پتروشیمی های ماهشهر، یک شهید و چندین مجروح داشتیم. تنها شهید حادثه بمباران کارگر نیروگاه برق فجر انرژی ماهشهر بوده است

استاندار خوزستان در جریان این بازدید گفت: در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز چند واحد پتروشیمی از جمله مجتمع پتروشیمی رازی، کارون، بندر امام، فجر ۱ و فجر ۲ مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به سرعت وارد عمل شدند و عملیات اطفای حریق انجام شد و اقدامات پیشگیرانه‌ای هم از قبل انجام شده بود.

استاندار خوزستان توضیح داد: دودهایی که هم‌اکنون در حال تصاعد است ناشی از سوختن فلرهاست و این امر به دلیل این است که از تراکم این دودها درون سیستم و بروز آسیب جلوگیری شود. لذا مردم ما در منطقه نگران نباشند. این دودها موجب انتشار مواد سمی برای شهروندان نمی‌شود.

کد مطلب 6791417

