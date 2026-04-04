۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۷

۳۴ آتش‌نشان در عملیات‌های اخیر مجروح شدند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهر تهران با تشریح عملکرد آتش‌نشانان از ابتدای درگیری‌ها تاکنون، از مجروح شدن ۳۴ نیروی عملیاتی در جریان مأموریت‌های امدادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،قدرت الله محمدی،مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: از ساعت ۹:۴۰ صبح روز شنبه ۹ اسفند، بیش از ۵ هزار آتش‌نشان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و تمامی یگان‌های سنگین و موتوری نیز در این مدت درگیر عملیات‌های امدادی بوده‌اند.

وی با اشاره به حجم مأموریت‌ها افزود: تاکنون حدود ۳۸۰ عملیات مرتبط با شرایط جنگی توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شده و حضور در محل اصابت‌ها به‌عنوان یکی از وظایف اصلی، به‌طور مستمر ادامه دارد.

محمدی تأکید کرد: عملیات جست‌وجو و آواربرداری تا آخرین لحظه و تا اطمینان کامل از نبود افراد زیر آوار ادامه پیدا می‌کند و تنها پس از بررسی کامل، پایان عملیات اعلام می‌شود.

به گفته وی، در جریان این عملیات‌ها، ۳۴ آتش‌نشان دچار مصدومیت شده‌اند و همچنین ۴ ایستگاه آتش‌نشانی بر اثر موج انفجار آسیب دیده و از مدار خدمت خارج شده‌اند که اقدامات لازم برای بازسازی آن‌ها آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان با اشاره به روحیه نیروها گفت: بسیاری از آتش‌نشانان داوطلبانه خواستار ادامه حضور در عملیات‌ها هستند و نیروهای داوطلب آموزش‌دیده نیز در کنار تیم‌های عملیاتی به امدادرسانی مشغول‌اند.

کد مطلب 6791789

