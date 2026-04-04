به گزارش خبرگزاری مهر،قدرت الله محمدی،مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد: از ساعت ۹:۴۰ صبح روز شنبه ۹ اسفند، بیش از ۵ هزار آتشنشان بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به شهروندان هستند و تمامی یگانهای سنگین و موتوری نیز در این مدت درگیر عملیاتهای امدادی بودهاند.
وی با اشاره به حجم مأموریتها افزود: تاکنون حدود ۳۸۰ عملیات مرتبط با شرایط جنگی توسط نیروهای آتشنشانی انجام شده و حضور در محل اصابتها بهعنوان یکی از وظایف اصلی، بهطور مستمر ادامه دارد.
محمدی تأکید کرد: عملیات جستوجو و آواربرداری تا آخرین لحظه و تا اطمینان کامل از نبود افراد زیر آوار ادامه پیدا میکند و تنها پس از بررسی کامل، پایان عملیات اعلام میشود.
به گفته وی، در جریان این عملیاتها، ۳۴ آتشنشان دچار مصدومیت شدهاند و همچنین ۴ ایستگاه آتشنشانی بر اثر موج انفجار آسیب دیده و از مدار خدمت خارج شدهاند که اقدامات لازم برای بازسازی آنها آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران در پایان با اشاره به روحیه نیروها گفت: بسیاری از آتشنشانان داوطلبانه خواستار ادامه حضور در عملیاتها هستند و نیروهای داوطلب آموزشدیده نیز در کنار تیمهای عملیاتی به امدادرسانی مشغولاند.
نظر شما