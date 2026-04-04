به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده از انجام یک عملیات لجستیکی مهم در بندر شهید رجایی خبر داد که با هدف خدمترسانی به بخشهای مختلف کشور صورت میگیرد.
وی اعلام کرد: پس از اتمام کامل بارگیری، تعداد ۴۱ دستگاه اتوبوس برقی بر روی ۴۱ واگن لبه کوتاه بارگیری و به ایستگاه آپرین ارسال شد.
نصیری برازنده با اشاره به شرایط حساس کشور، این اقدام را در راستای اولویت خدمترسانی و پشتیبانی از نیازهای ملی دانست. بارگیری این اتوبوسها بر روی واگنهای راهآهن، علاوه بر تسریع در انتقال، نشاندهنده توانمندی و آمادگی شبکه ریلی کشور، بهویژه در منطقه استراتژیک هرمزگان، برای جابجایی محمولههای خاص و حجیم است.
وی گفت: انجام این عملیات در بندر شهید رجایی که یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی و لجستیکی کشور است بیانگر همکاری و هماهنگی مؤثر بین بخشهای مختلف برای تأمین نیازهای کشور است. استفاده از واگنهای لبه کوتاه نیز بهینه بودن فرآیند بارگیری و امکان حمل ایمن این نوع وسایل نقلیه را نشان میدهد.
مدیرکل راهآهن هرمزگان بر تعهد این مجموعه به ارائه خدمات در شرایط مختلف تأکید کرد و اظهار داشت: ما در راهآهن هرمزگان، خود را موظف به ایفای نقش مؤثر در تأمین نیازهای کشور میدانیم و این اعزام، نمونهای از تلاش ما برای خدمترسانی در مقاطع حساس است.
