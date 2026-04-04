اولویت ما امنیت منطقه است؛ دفاع ایران جبهه اشرار را سرافکنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی یادداشتی را خطاب به کشورهای مسلمان منطقه در الجزیره منتشر کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«جنگ تحمیلی سوم، جنگی که جمهوری اسلامی ایران آن را انتخاب و آغاز نکرد اما اکنون به نمادی از ایستادگی آزادی‌خواهان، استقلال‌طلبان و مخالفان سلطه‌گری در جهان تبدیل شده است. جنگی که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، نه تنها علیه ایران عزیز، بلکه علیه امنیت منطقه و ایده وحدت و برادری اسلامی به راه انداختند.

اولویت جمهوری اسلامی ایران همواره تقویت روابط با کشورهای همسایه و جهان اسلام بوده است. ایران نه‌تنها تهدیدی برای کشورهای منطقه محسوب نمی‌شود، بلکه همواره دست دوستی و برادری خود را به سوی همسایگان و کشورهای مسلمان دراز کرده است. توافق پکن میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی یکی از جلوه‌های مهم این رویکرد بود؛ توافقی که از سوی دو رئیس‌جمهور ایران، شهید آیت‌الله رئیسی و دکتر پزشکیان، پیگیری شد و مورد تأیید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت. ملاقات کم‌سابقه ایشان با وزیر دفاع وقت عربستان نیز نشانه‌ای دیگر از همین رویکرد بود. این روابط بر مبنای اصل برادری و وحدت جهان اسلام و بی‌اعتمادی به جبهه استکبار دنبال شد.

بر همین اساس، در جنگ پیشین، با وجود آنکه ایران از ظرفیت تحمیل هزینه‌های سنگین به آمریکا برخوردار بود، برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در سطح منطقه‌ای و حفظ همبستگی میان کشورهای اسلامی، از ورود به جنگ در سطح منطقه‌ خودداری کرد.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس آموزه قرآنی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (انفال: ۶۰) بر این باور بوده است که تأمین امنیت پایدار مستلزم اتکا به توانمندی‌های بومی و استقلال راهبردی است. تحولات چند سال اخیر درست بودن این رویکرد را تایید کرده است اما در کشورهای همسایه ما تجربه حمله اسرائیل به قطر و عدم واکنش دفاعی پایگاه‌های آمریکایی مستقر در آن کشور یا همچنین استفاده از این زیرساخت‌های نظامی در جنگ تحمیلی سوم، برای حمله به ایران نشان داد، که این پایگاه‌ها لزوماً برای تأمین امنیت کشورهای میزبان ایجاد نشده‌اند و در عمل ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی هستند و آشکار شد که نه‌تنها به افزایش امنیت کمک نکردند، بلکه به عاملی برای افزایش ناامنی در منطقه تبدیل شدند.

جهان اسلام فراموش نکرده است که نخست‌وزیر رژیم جعلی اسرائیل با صراحت بر پیگیری رؤیای «اسرائیل بزرگ» تأکید کرد و سفیر آمریکا در اسرائیل نیز آن را حق اسرائیل برای امتداد سرزمینی از رود نیل تا رود فرات دانست و حتی گفت اگر اسرائیل همه این سرزمین‌ها را بگیرد، اشکالی ندارد. همچنین هنوز زمان زیادی از افشاگری بزرگ رئیس سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا نگذشته است که گفت داعش، به‌عنوان یکی از عوامل ناامنی منطقه، توسط آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهدافشان ایجاد شده است.

ما بر اساس اصولی که داشتیم، با اتکا به قدرت درونی و مستظهر به نصرت الهی، خود را برای چنین رویارویی‌ای آماده کرده بودیم و دیدید که در دفاع مشروع از خود راسخ، توانا و قدرتمند بودیم.

این رشادت، دلاوری و قدرت چنان باشکوه بود که مسلمانان و آزادگانِ به‌ستوه‌آمده از ظلم جهان‌خواران و کودک‌کشان را مفتخر ساخت و جبهه اشرار را سرافکنده کرد. این قدرت، ناشی از ایمان به سنت‌های الهی و حاصل اعتماد نکردن به بیگانه بود؛ مقاومتی آموزنده و ظلمت‌شکن.

چیزی که استکبار از آن می‌ترسید، تحقق یافته است. «نه گفتن» به استکبار، قدرت و نفوذ پیدا کرده و این جبهه، همراهان جدید را به پیوستن دعوت می‌کند. این آموزه پیامبر اکرم(ص) و سفارش قرآن کریم است که متأسفانه در سایه ادبیات رعب‌آفرین جبهه استکبار قرار گرفته و باید از زیر این ابر بیرون آمده و بر پیشانی روابط کشورهای مسلمان بنشیند.

برادران مسلمان و همسایگان گرامی!امروز روشن شده است که این، جنگ اسرائیل است و همه این ناامنی‌ها و هزینه‌هایی که جهانیان و حتی مردم آمریکا متحمل شده‌اند، به‌خاطر منافع اسرائیل و نتانیاهو بوده است.

در سال‌های گذشته، این تصور به‌طور گسترده القا می‌شد که ایران عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و بر همین اساس، منابع مالی عظیمی از جهان اسلام صرف خرید تسلیحات و تقویت ساختارهای نظامی شد. درست در زمانی که پس از جنایت‌های ضدبشری در غزه، برای مسلمانان جهان مشخص شد که عامل ناامنی منطقه رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا است، لابی قدرتمند صهیونیستی، آمریکا را به‌گونه‌ای وارد جنگ با ایران کرد که ایران برای حفظ موجودیت خویش مجبور به حمله به پایگاه‌ها، سربازان و منافع آمریکایی‌ها در منطقه شد

جالب آنکه نخست‌وزیر جنایتکار اسرائیل، که خود آغازگر جنگ و عامل اصلی همه هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه است، فریبکارانه از ائتلاف با کشورهای منطقه برای مقابله با «تهدید ایران» سخن گفت.

باند فریبکار امروز نیز تلاش می‌کند بار دیگر آدرس غلط بدهد و این تصور باطل را در میان سران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کند که اگر ایران از این جنگ پیروز بیرون بیاید، امنیت به منطقه بازنخواهد گشت، و می‌کوشد کشورهای منطقه را به حمایت از تشدید تنش تشویق کند.

این در حالی است که تشدید تنش بالاجبار با پاسخ قاطع و گسترده‌تر ایران به منافع آمریکایی‌ها در منطقه روبه‌رو خواهد شد؛ امری که صرفاً به ناامنی بلندمدت، تخریب زیرساخت‌های منطقه و فرار دائمی سرمایه‌گذاران می‌انجامد و پیش از همه، کشورهای منطقه هزینه‌های سنگین این سیاست را خواهند پرداخت.

ما بارها گفته‌ایم که حفظ امنیت منطقه بیش از دیگران به نفع کشورهای منطقه، از جمله ایران، است. امنیت پایدار منطقه اولویت ماست و سابقه ما نیز نشان می‌دهد که به این امر باور داریم در همین راستا ما معتقدیم اقتصادی پایدار است که امنیت بومی و منطقه ای تولید کند و امنیتی پایدار است که منافع اقتصادی مشترک آن را تضمین کند.

بنابراین کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند در قالب توافقات دوجانبه و چندجانبه امنیتی، که با تعریف منافع اقتصادی مشترک تضمین می‌شود، بدون دخالت خارجی، امنیتی پایدار برای منطقه ایجاد کنند و به یکی از امن‌ترین مناطق دنیا تبدیل شده و پذیرای سرمایه‌گذاران از سراسر جهان باشند. این تصمیمی است که شما باید برای آینده مردم و کشور خود بگیرید.

برادران عزیز! تجربه‌های دشوار سال‌های گذشته اکنون پیش روی ما قرار دارد و زمان آن رسیده است که از آن‌ها درس بگیریم. به‌روشنی می‌توان گفت که دوران اتکا به الگوی «پتروامنیت» رو به پایان است امنیت را نمی شود خرید بلکه باید آن را تولید کرد. صرفا با خرید تجهیزات و امنیت کرایه ای نمی توان امنیت را تضمین کرد، بلکه امنیت پایدار تنها از طریق پیوند و هم‌افزایی میان ظرفیت‌های اقتصادی، هویت فرهنگی، واقعیت‌های جغرافیایی و همکاری میان همسایگان شکل می‌گیرد.

روسای جمهور آمریکا می آیند و می روند اما ایران در این منطقه خواهد ماند. این واقع‌بینی باید به وجود آید که عوامل اصلی ناامنی منطقه حذف شوند و به‌سوی «امنیتِ منهای آمریکا و اسرائیل» حرکت کنیم. وقتی ایران به‌تنهایی توانسته است در برابر قدرت ظاهری دشمن صهیونی ـ آمریکایی ایستادگی کند و آن‌ها را به استیصال بکشاند، اتحاد برادرانه ما می‌تواند اجازه ندهد حتی نطفه ناامن‌سازی منطقه بسته شود.

ما باور داریم که با تعریف همکاری متقابل و دارای منافع سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی، می‌توان به هدف توسعه و امنیت پایدار جمعی دست یافت. جمهوری اسلامی برای چنین همکاری و ایده‌ای کاملاً آماده است.»