مردم ایران هیمنه آمریکا را شکستند

مهران قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به کشور، وحدت ملی را بزرگترین دستاورد در برابر این تهاجم دانست و تأکید کرد: برخلاف تصور متجاوزان، ملت ایران تسلیم نشده و نخواهد شد.
قاسمی با بیان اینکه مهمترین عامل نجات کشور از بحرانهای بزرگ، وحدت کنونی است، اظهار داشت: اولین چیزی که شرایط را ایجاد کرده، همین وحدت است. امروز باید منسجمتر و همفکرتر از گذشته تمام عوامل اختلاف حتی اختلافسلیقههای اندک کنار گذاشته شود.
وی افزود: همه اشخاص، احزاب، گروهها و جریانهایی که به ایران اعتقاد دارند و برای این کشور دل میسوزانند، باید پشت سر نیروهای مسلح قرار بگیرند و تا امروز همه دنیا معترف به موفقیتهای بزرگ ما هستند.
این فعال سیاسی در ارزیابی فضای سیاسی کشور تصریح کرد: الحمدلله فضای جامعه مناسب است. همه جریانهای سیاسی هم دغدغه وضعیت امروز کشور را دارند و هم از نیروهای مسلح حمایت میکنند. در یک ماه اخیر، نشستهای متعددی میان جریانهای سیاسی برگزار شده و نگاه به منافع کلان ملی یکسان است.
قاسمی با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابانها و روستاها طی بیش از یک ماه گذشته، آن را نشانه فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ایرانیان دانست و گفت: مردم نسبت به تجاوز به کشور بسیار حساس شدهاند. بر اساس تحلیل تحلیلگران منصف جهان، ما هیمنه آمریکا را تا امروز شکستهایم.
وی درباره حمله دشمن به مراکز غیرنظامی، علمی و زیرساختی، خاطرنشان کرد: از رژیم صهیونیستی و آمریکا توقعی غیر از این نیست. مهمترین پیام این حملات، پیام استیصال و به بنبست رسیدن دشمنان و نشان دادن دستهای خالی آنان است.
قاسمی اضافه کرد: دشمن فکر میکند با بمباران مراکز علمی و اندیشهای میتواند ایران را عقب بفرستد اما آنچه در ایران وجود دارد فکرهای عمیق علمی است. ان شاءالله جوانان و دانشمندان کشور با اعتماد به نفسی که پس از این جنگ شکل میگیرد، سریعاً آسیبها را جبران کرده و کشور را خواهند ساخت.
