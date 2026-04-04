تولید ۱۰۷ هزار تن تخم مرغ در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با تلاش شبانه‌روزی فعالان عرصه تولید، استان قزوین موفق شد در ۱۲ ماهه سال گذشته، رکورد تولید ۱۰۷ هزار تن تخم مرغ را به ثبت برساند.

وی افزود: این میزان تولید، ۲ هزار تن بیشتر از پیش‌بینی ۱۰۵ هزار تنی سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و موجب ارتقاء جایگاه قزوین از رتبه پنجم در میان استان‌های تولیدکننده تخم مرغ در سطح کشور شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: میزان مصرف استان سالانه حدود ۲۰ هزار تن تخم مرغ است است که مازاد آن حدود شش برابر مصرف استان به سایر استان ها و خارج کشور صادر می شود .

به گفته حریری مقدم در حال حاضر ۶۸ واحد مرغ تخم‌گذار در استان قزوین با ظرفیت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه فعال هستند. این در حالی است که کل واحدهای مرغ تخم‌گذار استان ۸۱ واحد با ظرفیت ۹ میلیون و ۷۴۰ هزار قطعه است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : متوسط تولید روزانه تخم مرغ در استان طی این مدت، ۲۹۳ تن بوده است.

حریری مقدم، عوامل کلیدی این موفقیت را مدیریت صحیح پرورش، تأمین مستمر نهاده‌های باکیفیت و نظارت بهداشتی مداوم بر واحدهای تولیدی عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این روند، شاهد رشد و توسعه بیشتر بخش تولید در استان باشیم.

وی در پایان یادآور شد: این دستاورد مهم، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، گامی مؤثر در جهت تحقق خودکفایی و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.