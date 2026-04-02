۱۸ میلیون تن فرآورده‌ خام دامی در کشور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: از مجموع ۱۸ میلیون تن تولید، ۲۰ تا ۳۰ درصد به عنوان مازاد بر مصرف داخلی کشور شناسایی شده است.
وی افزود: این مازاد، فرصتی مغتنم برای توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور محسوب میشود.
رفیعی پور ادامه داد: به طور مشخص، سالانه ۲ تا ۳ میلیون تن لبنیات تولیدی و همچنین ۲۰ درصد از تخم مرغ تولیدی کشور صادر میشود که نشاندهنده رقابتپذیری محصولات دامی ایران در بازارهای جهانی است.
مصرف خوراکی و مدیریت پسماند؛ نگاهی به جزئیات تولید
وی گفت: با توجه به حجم ۱۸ میلیون تنی تولید، حدود ۱۴ میلیون تن از این محصولات به مصرف خوراکی اختصاص یافته و مابقی که شامل پسماندها و اجزای غیر خوراکی مانند پوست و روده است با برنامهریزی ذخیره و صادر می شود.
رفیعی پور افزود: این رویکرد، نشاندهنده مدیریت جامع در بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای تولیدی بخش دامپروری است.
تامین گوشت قرمز؛ واردات 5 درصدی و ذخایر راهبردی
وی در خصوص تامین گوشت قرمز نیز گفت: نیاز کشور حدود پنج درصد است که این میزان از طریق واردات تامین میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال جاری نیز ۷۰ تا هزار تن گوشت قرمز وارد و ذخیره شده است.
وی با تاکید بر مطلوب بودن وضعیت تامین گوشت قرمز به دلیل برنامهریزیهای انجام شده و ذخایر راهبردی موجود، از عدم نگرانی خاصی در این زمینه خبر داد.
