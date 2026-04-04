به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس جهانی ورزش‌های قومیتی صبح امروز (شنبه ۱۵ فروردین ماه) در حالی در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده است که وزیر ورزش و جوانان ایران نیز یکی از مدعوین حاضر در این اجلاس است.

احمد دنیامالی در جریان این اجلاس نشست‌هایی را با همتایان و مقامات کشورهای مختلف داشته است که مهمترین آن تاکنون ملاقات با عثمان آشکین باک، وزیر ورزش ترکیه بوده است. دیدار وزاری ورزش دو کشور با صحبت‌های عثمان آشکین باک، آغاز شد. او در ابتدا به شرایط کنونی ایران پرداخت و در خصوص تجاوزات غیر قانونی آمریکا و اسراییل علیه کشورمان اظهارنظر کرد.

وی ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی و دیگر شهدای این جنگ و محکومیت تجاوزات دشمن صهیونیستی گفت: غم ایران غم ما هم هست و مردم ایران دوست مردم ترکیه هستند. ما هر روز تحولات را پیگیری و برای تهاجمات غیرقانونی علیه ایران، دیپلماسی فشرده‌ای را از طریق رئیس جمهور ترکیه در منطقه دنبال می‌کنیم. امیدواریم آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران کارش را با موفقیت شروع کند.

وزیر ورزش ترکیه در خصوص ارتباط دیرینه ورزش دو کشور خاطر نشان کرد: ایران و ترکیه از قدیم ارتباط تنگاتنگی در عرصه ورزش داشته‌اند. من به خاطر رفت و آمد مداوم به ایران، ورزش شما را خوب می شناسم. یکی از خاطرات خوب من از ایران حضور در مسابقات جهانی کشتی در تهران و حضور خاطره‌انگیز در سالن مملو از جمعیت ١٢ هزار نفری آزادی بود.

وی با اشاره به صعود تیم ملی فوتبال ترکیه به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ توضیح داد: فوتبال ترکیه جواز شرکت در جام جهانی را کسب کرده و ما در این مسیر هر تدارکی لازم باشد انجام می‌دهیم.

در ادامه دنیامالی نیز ضمن قدردانی از همدردی ملت و دولت ترکیه ما مردم ایران و تبریک صعود فوتبال این کشور به جام جهانی فوتبال گفت: دشمنان نمی‌توانند با توطئه میان ما شکاف ایجاد کنند. حفظ جان مسلمانان در این جنگ خط قرمز ماست. آمریکا از پایگاههای کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران حمله می کند و این حق طبیعی ماست که مقابله به مثل کنیم. حتی سیاستمداران غربی هم در این رابطه به ما حق داده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که این جنگ پایان خوشی برای کل منطقه داشته باشد و گفت: سیاست ما دوستی و مودت است. دکترین دفاعی امروز ما توسط رهبر شهیدمان تدوین شد. ملت ایران صبور و مقاوم هستند و ظرف سه روز ٧ میلیون نفر به فراخون پیوستن به نیروهای مسلح اضافه شده‌اند.

دنیامالی در خصوص اشتراکات ورزشی دو کشور گفت: به جز فوتبال که حتما مراودات خوبی با هم خواهیم داشت باید بگویم ایران و ترکیه در رشته کشتی ریشه تاریخی دارند. بیشتر مدال‌ طلایی که دو کشور در المپیک‌ها کسب کرده‌اند در رشته کشتی بوده است. روسای فدراسیون‌های ما باید رفت و آمد بیشتری برای توسعه وضع موجود خود داشته باشند. در فوتبال هم اگر برنامه دو تیم اجازه بدهد، می‌توان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه را برای فیفا دی ١۴ خرداد برنامه‌ریزی کرد.

وزیر ورزش و جوانان ایران در واکنش به خاطره عثمان آشکین‌باک از استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی که مورد اصابت موشک دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفت، یادآور شد: بسیاری از ورزشکاران دنیا از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی خاطره خوش دارند اما دشمنان ما این ورزشگاه را مورد اصابت قرار دادند و به دروغ حرف دیگری زدند، در حالی که این سالن خالی از نفرات بود. اما ما نگران نیستیم و بهتر از استادیوم آزادی را خواهیم ساخت.