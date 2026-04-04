به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، امام جمعه قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی با ثبت نام در پویش ملی «جان‌فدا» برای مقابله با این تهدیدات اعلام آمادگی کرد.



علاقه مندان جهت ثبت نام در این پویش می‌توانند به نشانی اینترنتی janfadaa.ir مراجعه کنند.



تاکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر در این پویش ثبت نام کردند.