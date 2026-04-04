۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

به دلیل شرایط نامناسب؛

۲۵ تن انواع فرآورده خام دامی در لرستان معدوم شد

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: حدود ۲۵ تن انواع فرآورده‌های خام دامی در این استان به دلیل شرایط نامناسب معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست بعدازظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به انجام هفت هزار و ۶۵۰ بازدید نظارتی توسط دامپزشکی لرستان، اظهار داشت: طرح ویژه تشدید نظارت‌های بهداشتی ایام پایانی سال هم‌زمان با سایر استان‌های کشور در لرستان در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز سال ۱۴۰۵ با استفاده از ۱۳ اکیپ ثابت و ۲۵ اکیپ سیار برگزار شد.

وی تصریح کرد: در مدت‌زمان اجرای این طرح همه مراکز و واحدهای وابسته به دامپزشکی شامل میادین عرضه دام، کشتارگاه‌های دام و طیور، رستوران‌ها، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و مراکز جمع‌آوری شیر توسط همکاران این اداره کل مورد رصد و پایش قرار گرفتند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: در راستای اجرای این طرح حدود ۲۵ تن انواع فرآورده‌های خام دامی به دلیل شرایط نامناسب معدوم شد.

کد مطلب 6791445

