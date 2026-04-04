۲۵ تن انواع فرآورده خام دامی در لرستان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست بعدازظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به انجام هفت هزار و ۶۵۰ بازدید نظارتی توسط دامپزشکی لرستان، اظهار داشت: طرح ویژه تشدید نظارت‌های بهداشتی ایام پایانی سال هم‌زمان با سایر استان‌های کشور در لرستان در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز سال ۱۴۰۵ با استفاده از ۱۳ اکیپ ثابت و ۲۵ اکیپ سیار برگزار شد.

وی تصریح کرد: در مدت‌زمان اجرای این طرح همه مراکز و واحدهای وابسته به دامپزشکی شامل میادین عرضه دام، کشتارگاه‌های دام و طیور، رستوران‌ها، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و مراکز جمع‌آوری شیر توسط همکاران این اداره کل مورد رصد و پایش قرار گرفتند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: در راستای اجرای این طرح حدود ۲۵ تن انواع فرآورده‌های خام دامی به دلیل شرایط نامناسب معدوم شد.