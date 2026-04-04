۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

موافقت با صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت مجاز مشروط

صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت مجاز مشروط از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس نامه در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام موافقت با صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت مجاز مشروط ارسال و به آگاهی می رساند؛ علاوه بر فهرست‌های اعلام شده قبلی، صادرات اقلام مندرج در نامه فوق‌الذکر با شرح مرغ بریده نشده به صورت قطعات تازه سرد با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ و مرغ بریده نشده به صورت قطعات منجمد ذیل کد تعرفه ۳۰۰ ۰۲۷۱ صرفا جهت صادرات مرغ حذفی واحدهای تخمگذار به صورت مجاز مشروط موافقت شده است.

سمیه رسولی

