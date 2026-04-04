به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه جلسه شورای معاونین اداره کل آموزشوپرورش لرستان، اظهار داشت: این جلسه که با محوریت بررسی وضعیت موجود و تعیین جهتگیریهای آینده برگزار شد، فرصتی بود تا مدیران ارشد دستگاه تعلیموتربیت لرستان نگاهی منسجمتر به برنامههای ارتقای کیفیت آموزشی بیندازند.
وی بر ضرورت تکمیل و بهروزرسانی اطلس آموزش روانی تأکید ویژه کرد و گفت: این اطلس یک سند مرجع و کاربردی برای شناخت دقیق نیازهای روانی و رفتاری دانشآموزان است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، عنوان کرد: اطلس آموزش روانی باید متناسب با شرایط روز، تغییر نسل، نیازهای آموزشی تازه و چالشهای جدید مدارس بهروزرسانی شود. این سند اگر بهصورت منظم و علمی تکمیل شود، میتواند بهعنوان پایهای برای برنامهریزی مشاورهای، طراحی مداخلات آموزشی و حتی اصلاح سیاستهای تربیتی به کار گرفته شود و کیفیت ارائه خدمات در مدارس را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
سهرابی با اشاره به دومین محور کلیدی جلسه، یعنی استمرار آموزش در هر شرایطی، اعلام کرد: نظام آموزشی استان نباید اجازه دهد هیچ محدودیتی مانع یادگیری دانشآموزان شود.
وی در تشریح این رویکرد، تأکید کرد: ضروری است تمامی ابزارها و ظرفیتهای آموزشی، اعم از مجازی و بستههای خودآموز فعال باشند، ما متعهدیم مسیر یادگیری دانشآموزان را بدون هیچگونه وقفه یا اختلالی ادامه دهیم.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، سومین محور کلیدی برنامههای امسال را نظارت فعال، میدانی و گسترده بر آموزش عنوان کرد و با اشاره به حضور بیش از ۸۰۰ ارزیاب آموزشی، شامل سرگروههای درسی، راهبران آموزشی و تربیتی، کارشناسان اداری، مدیران و معاونین، گفت: این افراد نقش مهمی در رصد و پایش کیفیت تدریس در کلاسهای مجازی و حضوری دارند.
سهرابی، تصریح کرد: هدف ما از نظارت، کنترل صرف نیست. ما میخواهیم با ارائه بازخوردهای تخصصی و دقیق، معلمان را در مسیر ارتقای مهارتهای حرفهای همراهی کنیم. این نظارتها باید به بهبود روشهای تدریس، رفع چالشها و افزایش بهرهوری آموزشی منجر شود.
وی بر حرکت هماهنگ و علمی دستگاه تعلیموتربیت تأکید کرد و گفت مجموعه آموزشوپرورش استان در سال جاری با رویکردی مبتنی بر همافزایی، انسجام مدیریتی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی، تلاش خواهد کرد استانداردهای آموزشی و تربیتی لرستان را به سطحی مطلوبتر و پایدارتر برساند.
نظر شما