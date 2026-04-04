۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

۸۰۰ ارزیاب آموزشی کیفیت تدریس در کلاس‌های مجازی لرستان را رصد می‌کنند

۸۰۰ ارزیاب آموزشی کیفیت تدریس در کلاس‌های مجازی لرستان را رصد می‌کنند

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: ۸۰۰ ارزیاب آموزشی کیفیت تدریس در کلاس‌های مجازی این استان را رصد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، اظهار داشت: این جلسه که با محوریت بررسی وضعیت موجود و تعیین جهت‌گیری‌های آینده برگزار شد، فرصتی بود تا مدیران ارشد دستگاه تعلیم‌وتربیت لرستان نگاهی منسجم‌تر به برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی بیندازند.

وی بر ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلس آموزش روانی تأکید ویژه کرد و گفت: این اطلس یک سند مرجع و کاربردی برای شناخت دقیق نیازهای روانی و رفتاری دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، عنوان کرد: اطلس آموزش روانی باید متناسب با شرایط روز، تغییر نسل، نیازهای آموزشی تازه و چالش‌های جدید مدارس به‌روزرسانی شود. این سند اگر به‌صورت منظم و علمی تکمیل شود، می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای برنامه‌ریزی مشاوره‌ای، طراحی مداخلات آموزشی و حتی اصلاح سیاست‌های تربیتی به کار گرفته شود و کیفیت ارائه خدمات در مدارس را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

سهرابی با اشاره به دومین محور کلیدی جلسه، یعنی استمرار آموزش در هر شرایطی، اعلام کرد: نظام آموزشی استان نباید اجازه دهد هیچ محدودیتی مانع یادگیری دانش‌آموزان شود.

وی در تشریح این رویکرد، تأکید کرد: ضروری است تمامی ابزارها و ظرفیت‌های آموزشی، اعم از مجازی و بسته‌های خودآموز فعال باشند، ما متعهدیم مسیر یادگیری دانش‌آموزان را بدون هیچ‌گونه وقفه یا اختلالی ادامه دهیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، سومین محور کلیدی برنامه‌های امسال را نظارت فعال، میدانی و گسترده بر آموزش عنوان کرد و با اشاره به حضور بیش از ۸۰۰ ارزیاب آموزشی، شامل سرگروه‌های درسی، راهبران آموزشی و تربیتی، کارشناسان اداری، مدیران و معاونین، گفت: این افراد نقش مهمی در رصد و پایش کیفیت تدریس در کلاس‌های مجازی و حضوری دارند.

سهرابی، تصریح کرد: هدف ما از نظارت، کنترل صرف نیست. ما می‌خواهیم با ارائه بازخوردهای تخصصی و دقیق، معلمان را در مسیر ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای همراهی کنیم. این نظارت‌ها باید به بهبود روش‌های تدریس، رفع چالش‌ها و افزایش بهره‌وری آموزشی منجر شود.

وی بر حرکت هماهنگ و علمی دستگاه تعلیم‌وتربیت تأکید کرد و گفت مجموعه آموزش‌وپرورش استان در سال جاری با رویکردی مبتنی بر هم‌افزایی، انسجام مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی، تلاش خواهد کرد استانداردهای آموزشی و تربیتی لرستان را به سطحی مطلوب‌تر و پایدارتر برساند.

