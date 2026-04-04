به گزارش خبرنگار مهر، الهام برنا ظهر امروز شنبه در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در سخنانی بر پیگیری اعتبارات سال ۱۴۰۵ کتابخانه‌های عمومی استان، تأکید کرد.

وی آخرین وضعیت نیازها و برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی استان در سال آینده را تشریح کرد و خواستار تسریع در پیگیری و تخصیص اعتبارات شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، همچنین گزارشی از خسارت‌های وارد شده به کتابخانه مرکزی خرم‌آباد ارائه داد و بر ضرورت رسیدگی فوری و تأمین منابع لازم برای بازسازی و جبران آسیب‌ها تأکید کرد.

سمانه حسن‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان نیز در این دیدار، با اعلام همراهی برای پیگیری روند تخصیص اعتبارات، بر اهمیت نقش کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: همکاری دو دستگاه برای بهبود زیرساخت‌های فرهنگی ادامه خواهد داشت.