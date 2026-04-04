۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

انتشار «زنگ پرواز»غلامرضا صنعتگر در رادیو صبا؛ پیشکش‌ به فرشتگان میناب

قطعه تازه‌ غلامرضا صنعتگر با عنوان «زنگ پرواز» برای کودکان میناب از رادیو صبا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی رادیو صبا، غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ، قطعه تازه‌ای با عنوان «زنگ پرواز» را به عنوان پیشکش به فرشتگان میناب منتشر کرد؛ اثری که برای نخستین‌بار از شبکه رادیویی صبا و در قالب برنامه «پیک صبا» روی آنتن رفت.

این قطعه با شعری از افسانه غیاثوند و تنظیم سید حسین موسوی تولید شده و صنعتگر آن را به یاد فرشتگان میناب خوانده است.

«زنگ پرواز» پیش از انتشار عمومی، برای نخستین‌بار از رادیو صبا پخش شد و غلامرضا صنعتگر پیش‌تر نیز در گفتگویی با این شبکه رادیویی به آن اشاره کرده و به مخاطبان قول داده بود که این اثر ابتدا از طریق امواج رادیو صبا شنیده شود.

بر همین اساس، این قطعه در برنامه «پیک صبا» برای نخستین بار از آنتن رادیو صبا پخش شد و سپس در دسترس مخاطبان موسیقی قرار گرفت.

«پیک صبا» هر روز ساعت ۱۷ به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و با اجرای مهدی مجنونی از رادیو صبا پخش می‌شود.

