هانیه قربانی مدیر طرح و برنامه‌ریزی رادیو صبا پیرامون برنامه‌های این شبکه با محوریت ایران مقتدر که با شروع جنگ تحمیلی آغاز شده است، به خبرنگار مهر گفت: رادیو صبا به‌عنوان یکی از رسانه‌های پیشرو در معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن قدرت و شکوه ایران مقتدر، همواره در خط مقدم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی قرار دارد. این شبکه همواره در تلاش است تا روایت صحیح و کاملی از ایران مقتدر به مخاطبان خود ارائه دهد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در معرفی ایران مقتدر و دستاوردهای جمهوری اسلامی، اظهار کرد: رادیو صبا از همان ابتدا به‌عنوان یکی از رسانه‌های تأثیرگذار در معرفی ظرفیت‌های داخلی و دستاوردهای جمهوری اسلامی شناخته شده است. با شروع جنگ تحمیلی، این شبکه نقشی محوری در تقویت روحیه مردم ایفا کرده و اکنون نیز با تکیه بر همان اصول، در راستای معرفی توانمندی‌های علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تلاش می‌کند.

قربانی افزود: هدف اصلی ما در رادیو صبا این است که روایتی از قدرت ملی ایران به مخاطبان ارائه دهیم. ما از انواع قالب‌های برنامه‌سازی از جمله برنامه‌های خبری، مستند و سرگرم‌کننده بهره می‌بریم تا رسالت خود را در معرفی ایران مقتدر به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

قربانی ادامه داد: در دنیای امروز که تکنولوژی و پلتفرم‌های دیجیتال به سرعت در حال تحول هستند، رادیو صبا به روزترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد. ما از تمامی امکانات رسانه‌ای، از جمله شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های رادیویی به صورت همزمان، برای انتقال پیام ایران مقتدر استفاده می‌کنیم.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که رادیو صبا همواره در تلاش است تا تصویری صحیح از ایران در صحنه جهانی به نمایش بگذارد و به معرفی پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی بپردازد.

مدیر طرح و برنامه‌ریزی رادیو صبا در ادامه به دیگر رویکردهای این رادیو در ایام نوروز ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این ایام، رادیو صبا تلاش دارد تا علاوه بر اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره موضوعات روز، فضای شاد و امیدبخشی ایجاد کند و در راستای آرامش بخشی به جامعه و مدیریت بحران در خانواده‌ها، برنامه‌هایی را طراحی و تولید کرده است.

وی افزود: ما در ایام نوروز توجه ویژه‌ای به فرهنگ نوروزی داریم و از این رو، یکی از ویژگی‌های بارز برنامه‌های نوروزی ما، معرفی اقوام مختلف و فرهنگ‌های نوروزی در مناطق مختلف کشور است.

قربانی با اشاره به برنامه‌های خاص رادیو صبا برای گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ما در این ایام، گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و معرفی آثار رهبر شهید انقلاب است. همچنین، نوروز را به‌عنوان نمادی از اتحاد ملی و فصلی برای رویش و نوآوری معرفی خواهیم کرد.

وی همچنین به معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستاها و توجه ویژه به روستاهای آسیب دیده در جنگ رمضان پرداخت و افزود: در این ایام، توجه به ظرفیت‌های گردشگری و معرفی روستاهای آسیب دیده در جنگ رمضان از دیگر بخش‌های برنامه‌ریزی‌های نوروزی ما است.

قربانی در ادامه با اشاره به یکی از ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو صبا گفت: یکی از برنامه های ما در این ایام شوخی‌ با اخبار دروغین و سرکردگان دولت‌های غربی است. هدف ما این است که در کنار ایجاد فضایی شاد و سرگرم‌کننده، نقدهایی به سیاست‌های دولتمردان غربی نیز ارائه دهیم. علاوه بر این در شرایط حساس و بحرانی کنونی تلاش می‌کنیم که در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، فضایی آرام و امیدوارکننده برای خانواده‌ها فراهم آوریم تا در این ایام، مردم بتوانند با آرامش بیشتری با چالش‌های روزمره خود مواجه شوند.

قربانی در پایان گفت: ما به‌عنوان یک رسانه، مسئولیت داریم تا در هر شرایطی و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود، حقیقت ایران و دستاوردهای آن را به گوش مردم برسانیم. این رسانه همواره به‌عنوان رسانه‌ای وفادار به اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کند تا در کنار معرفی دستاوردهای ملی، بر تاثیرگذاری خود در معرفی پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی بیفزاید.