۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

بیش از ۴۰۶ هزار هکتار اراضی آذربایجان غربی زیر کشت گندم رفت

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اختصاص ۴۰۶ هزار  هکتار از اراضی استان به کشت گندم آبی و دیم در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار. مهر، محمد رضا اصغری بعد از ظهر شنبه در بازدید از مزارع گندم آبی روستای چنقرالوی پل شهرستان ارومیه، اظهار کرد: از این میزان ۳۰۰ هزار و ۶۹۳ هکتار گندم دیم و ۱۰۵ هزار و ۳۰۷ هکتار گندم آبی است که بر اساس برآوردهای کارشناسی، میزان تولید گندم استان به بیش از ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید.

وی از اجرای ۷۱ طرح گندم بنیان در استان خبر داد و افزود: این طرح ها با همکاری موسسه تحقیقات آب و خاک کشور و موسسه تحقیقات دیم در سطح شهرستان های استان در مزارع آبی و دیم اجرا می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به سیاست ‌های حمایتی دولت نیز گفت: مطابق احکام بودجه ۱۴۰۵ و قرار گرفتن بیمه محصولات کشاورزی در جدول مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر سهم دولت، حق بیمه سهم کشاورز نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود و برای نخستین بار کل حق بیمه گندم توسط دولت تقبل خواهد شد.

اصغری همچنین با اشاره به ابلاغ اخیر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با آزادسازی نرخ ارز و افزایش هزینه تولید، بهای خرید تضمینی گندم تحویلی کشاورزان در سال زراعی جاری، بسته به کیفیت محصول و با احتساب جایزه خرید، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین افزود : تغذیه مناسب، مقاومت گیاهان را در برابر تنش‌های اقلیمی مانند خشکسالی و شوری افزایش داده و به بهبود بهره‌وری مصرف آب کمک می‌کند.

وی از کارشناسان و مروجان کشاورزی درخواست کرد تا با هدف دستیابی به خودکفایی گندم و تضمین امنیت غذایی، آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه تغذیه گندم را به بهره‌برداران منتقل کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد : ۷ هزار و ۵۰۰ تن کود اوره در سطح شهرستان ها توزیع شده است و کودهای فسفانه و پتاسه نیز به زودی در جهت ارتقای سطح افزایش بهره وری مزارع و باغات تخصیص خواهد یافت .

اصغری با اشاره به انجام مبارزه با آفات گندم در استان با توجه به‌ بارش های مطلوب اخیر، خاطرنشان کرد:مبارزه با علف های پهن برگ و باریک برگ، مبارزه بابیماری زنگ زرد ، آفت سن گندم استفاده از کود سرک در مزارع گندم دیم حداکثر تا ۲۰ فروردین ماه سال جاری ‌ و کود سرک در مزارع گندم آبی در مراحل پنجه زنی و ساقه دهی همراه آبیاری بخشی از این اقدامات است.

