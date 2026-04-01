محمدرضا اصغری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: میزان مصرف روزانه گوشت مرغ در استان به طور متوسط ۲۴۰ تا ۲۶۰ تن برآورد شده است که در دو روز اخیر تعداد ۶۶۰ هزار قطعه در سطح کشتارگاه های استان شده است.

وی با تأکید بر تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده از سوی مفام عالی استان و سازمان جهاد کشاورزی ، از جمله خرید گوشت مرغ قراردادی، تأمین سوخت اضطراری و نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه مشکل یا کمبودی در تأمین گوشت مرغ استان وجود ندارد و آذربایجان‌غربی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از بازار مصرف استان‌های همجوار را نیز پوشش می‌دهد.

اصغری با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ در کشور، افزود: در حال حاضر ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت تولید بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه در استان فعال هستند.

وی بر نظارت مستمر گشت‌های بازرسی بر روند عرضه کالا در بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف صنفی شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و احتکار را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و یا شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.