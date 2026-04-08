آموزش و ترویج جهادی آذربایجان غربی در صدر برنامه‌ های امسال قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری عصر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، با قدردانی از نقش رسانهها و روابط عمومی سازمان در بازتاب مناسب اقدامات جهاد کشاورزی در دوران جنگ اخیر، اظهار کرد: انعکاس مطلوب و بهموقع عملکرد سازمان توسط اصحاب رسانه، نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی در جامعه داشت.
وی با اشاره به آغاز کشت بهاره و ضرورت ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان، افزود: تأمین سریع نهادههای کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. در این شرایط، اجرای برنامه های آموزش و ترویجی بهره برداران از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد و لازم است تمام بخشها این موضوع را در رأس برنامههای خود قرار دهند.
اصغری با اشاره به بارشهای مطلوب سال زراعی جاری، تصریح کرد: اگر برنامهریزی و مدیریت صحیح صورت گیرد، میتوانیم شاهد افزایش کیفیت تولید و جهش بهرهوری در مزارع و باغات استان باشیم، در عین حال باید با توجه به شرایط رطوبتی خاک، از آبیاری بیش از اندازه خودداری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از عملکرد حوزه نمایندگی ولیفقیه سازمان به دلیل اقدامات مؤثر در شرایط جنگی و برپایی موکب «سنگرسازان بیسنگر» در قالب قرارگاه حضرت سیدالشهدا تقدیر کرد و گفت: نیروهای جهادگر نیز در این دوره حضور میدانی مؤثری داشتند و رسالت خود را بهخوبی انجام دادند.
اصغری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اعتبارات اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی در شهرستانها، خاطرنشان کرد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها باید بهصورت روزانه روند تخصیص اعتبارات طرحها را پیگیری و دنبال کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: کاهش وابستگی به تامین اقلام اساسی، افزایش خودکفایی و ارتقای راندمان تولید، در اولویت برنامههای استان قرار دارد.
وی بر اجرای یکپارچه و متمرکز برنامههای آموزشی در تمامی حوزههای تخصصی سازمان تأکید کرد و افزود: مدیریت منسجم در حوزه ترویج، شرط موفقیت برنامههای پیشرو است و باید با رویکردی جهادی دنبال شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین با تأکید بر لزوم استفاده کامل از ظرفیت مراکز جهاد کشاورزی دهستانها، از آغاز برنامه تقویت این مراکز و تأمین نیروهای مورد نیاز خبر داد.
اصغری اظهار کرد: مراکز جهاد کشاورزی دهستانها حلقه نخست ارتباط با بهرهبرداران هستند و نباید از ظرفیت ارزشمند آنان غفلت شود. بر این اساس، تقویت این مراکز و تکمیل نیروهای تخصصی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی افزود: برای افزایش بهرهوری و ارتقای خدماترسانی، اضافهکاری و مزایای رفاهی کارکنان این مراکز افزایش مییابد و تمامی سامانههای مرتبط، از جمله سامانههای صدور مجوزها، ارائه تسهیلات و سایر خدمات الکترونیکی، باید بهصورت کامل در این مراکز مستقر و فعال شود.
اصغری تأکید کرد: این اقدام یک کار جهادی و فوری است و نباید با تأخیر انجام شود، به همین منظور، کارگروهی ویژه تشکیل میشود تا مراحل اجرایی این طرح را با سرعت پیگیری کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هدف از این تصمیم را کاهش مراجعات مردمی به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها، تسهیل فرایندهای اداری و افزایش رضایتمندی بهرهبرداران عنوان کرد و افزود: مراکز دهستانها باید به پایگاه اصلی خدمات جهاد کشاورزی تبدیل شوند تا امور مردم در نزدیکترین نقطه ممکن انجام گیرد.
