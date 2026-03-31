تولید ۶۱ هزار تن آفتابگردان در آذربایجان‌ غربی؛ لزوم تامین بذر هیبریدی

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سطح زیرکشت ۲۶ هزار هکتاری و تولید سالانه ۶۱ هزار تن آفتابگردان در این استان، بر لزوم تامین بذرهای هیبرید این محصول از مبادی رسمی و قانونی تاکید کرد و این امر را برای حفظ کیفیت و جلوگیری از خسارت به کشاورزان ضروری دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم خرید بذر از مراکز مورد تایید این سازمان، نسبت به استفاده از بذرهای غیرمجاز از جمله ارقام سان فلاور ، پات لات و کایی هشدار داد.
وی افزود: در سال زراعی جاری، پنج واردکننده مجاز، موفق به واردات ۱۲۰ تن بذر هیبرید در ارقام G1، آفان و S400 شدهاند که این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و ارتقاء سطح کیفی محصولات صورت گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به موقعیت ویژه استان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید آفتابگردان در کشور، بر اهمیت نظارت دقیق بر فرآیند واردات و توزیع بذور تاکید کرد و از کشاورزان خواست تا با خودداری از خرید بذر از منابع نامعتبر، از سرمایههای خود محافظت کنند.
اصغری خاطرنشان کرد: اولویتبخشی به تامین بذرهای باکیفیت و استاندارد، ضمن افزایش بهرهوری در واحد سطح، زمینه را برای توسعه صادرات این محصول نیز فراهم خواهد کرد.
حفظ کاربری اراضی کشاورزی، شرط حفظ محیط زیست و تحقق تولید پایدار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی را اصلیترین سپر دفاعی در برابر تخریب محیطزیست، حفاظت از منابع طبیعی و تضمینکننده امنیت غذایی و تولید پایدار در استان دانست و بر لزوم پایبندی دستگاهها به این راهبرد تأکید کرد.
اصغری با اشاره به اینکه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، علاوه بر اختلال در تولید، به معنای تخریب محیطزیست و تهدید سرمایههای طبیعی است، اظهار داشت: قوانین کشور، زمین را نه صرفاً یک دارایی قابل معامله، بلکه بستری حیاتی برای تولید و حفظ اکوسیستم قلمداد میکنند.
وی با بیان اینکه قوانین بالادستی، دستگاههای اجرایی را مکلف به جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز کرده و این راهبرد را به طور مستقیم با حفاظت از محیطزیست گره زدهاند، افزود: این سیاست، صرفاً دغدغه تولید نیست، بلکه راهبردی کلان برای دفاع از منابع طبیعی، کنترل گسترش بیضابطه شهرها و روستاها و حفظ تعادل اکولوژیک به شمار میرود.
اصغری با تأکید بر پیوند عمیق حفظ کاربری با توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: تولید پایدار مستلزم توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است و خروج هر هکتار زمین کشاورزی از چرخه تولید، به معنای کاهش ظرفیت تأمین غذای سالم، افزایش فشار بر منابع طبیعی و تحمیل هزینههای سنگین به نسلهای آینده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، مدیریت امور اراضی استان را با رویکرد پیشگیرانه و با همافزایی با سازمانهای محیطزیست و منابع طبیعی، متعهد به صیانت از کاربری اراضی مولد به عنوان یکی از ارکان تحقق تولید و توسعه پایدار در استان دانست.
