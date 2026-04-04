۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

تعهد ۲۳ همتی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در لرستان در سفر رئیس‌جمهور

خرم‌آباد - استاندار لرستان از تعهد ۲۳ همتی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در این استان در سفر رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه در شورای بانک‌های لرستان تشکیل کمیته تأمین منابع مالی و گفتگو محوری برای افزایش و جذب سرمایه‌گذاری را عامل تحقق برنامه راهبردی و توسعه استان معرفی کرد.

وی افزود: کمیته ای برای جذب و تأمین منابع مالی بانک‌ها تدوین و فعال شود و با ارائه راهکار به تسهیل این روند بپردازد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: انتقال حساب برخی شرکت‌ها که از منابع استان استفاده می‌کنند یک نمونه از این راهکارها است.

شاهرخی، ادامه داد: گفتگو و تسهیل سرمایه‌گذاری و در یک‌کلام پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذار از دیگر راهکارهای تأمین منابع مالی و از جمله هنرهای مدیران بانکی است.

وی با بیان اینکه بانک‌های استان علی‌رغم برخی محدودیت‌ها نقش مؤثری در اجرای برنامه توسعه استان در سال اول و دوم داشتند، گفت: در اینجا لازم است از کارکنان بانک‌های استان برای تلاش‌های یک سال گذشته نیز قدردانی کنم.

استاندار لرستان با اشاره به فرصت خوب سفر رئیس‌جمهور به لرستان و تعهد ۲۳ همتی برای منابع بانکی، بیان داشت: در این زمینه نیز سهم بانک‌ها مشخص و ابلاغ شده و لازم است بانک‌ها به شناسایی پروژه‌ها بپردازند تا در نیمه اول سال این منابع به پروژه‌ها اختصاص یابد و کارها به حد مطلوبی برسد.

شاهرخی، یادآور شد: منشور حرکت ما در جریان توسعه استان، برنامه راهبردی است و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق این امر، وحدت و همدلی مطابق شعار سال است.

وی گفت: هرچند کشور در شرایط جنگی قرار دارد؛ ولی باید باتوجه‌به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و با تعهد و وحدت در خط حمایت از مردم قدم برداریم و اقدام کنیم.

استاندار لرستان، اضافه کرد: در کنار مسائل روزمره هم به معیشت مردم و هم به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی باید توجه ویژه داشت.

شاهرخی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۰ همت منابع توسط بانک‌های استان جذب شد، ادامه داد: بااین‌وجود بانک‌های استان ۱۰۱ درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: ممکن است مردم گلایه‌هایی در مورد تسهیلات داشته باشند ولی بخشی از محدودیت منابع مالی استان مربوط به مشکلات انباشته گذشته است و بانک‌ها در سال گذشته همکاری خوبی داشتند.

