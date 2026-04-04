به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه در شورای بانک‌های لرستان تشکیل کمیته تأمین منابع مالی و گفتگو محوری برای افزایش و جذب سرمایه‌گذاری را عامل تحقق برنامه راهبردی و توسعه استان معرفی کرد.

وی افزود: کمیته ای برای جذب و تأمین منابع مالی بانک‌ها تدوین و فعال شود و با ارائه راهکار به تسهیل این روند بپردازد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: انتقال حساب برخی شرکت‌ها که از منابع استان استفاده می‌کنند یک نمونه از این راهکارها است.

شاهرخی، ادامه داد: گفتگو و تسهیل سرمایه‌گذاری و در یک‌کلام پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذار از دیگر راهکارهای تأمین منابع مالی و از جمله هنرهای مدیران بانکی است.

وی با بیان اینکه بانک‌های استان علی‌رغم برخی محدودیت‌ها نقش مؤثری در اجرای برنامه توسعه استان در سال اول و دوم داشتند، گفت: در اینجا لازم است از کارکنان بانک‌های استان برای تلاش‌های یک سال گذشته نیز قدردانی کنم.

استاندار لرستان با اشاره به فرصت خوب سفر رئیس‌جمهور به لرستان و تعهد ۲۳ همتی برای منابع بانکی، بیان داشت: در این زمینه نیز سهم بانک‌ها مشخص و ابلاغ شده و لازم است بانک‌ها به شناسایی پروژه‌ها بپردازند تا در نیمه اول سال این منابع به پروژه‌ها اختصاص یابد و کارها به حد مطلوبی برسد.

شاهرخی، یادآور شد: منشور حرکت ما در جریان توسعه استان، برنامه راهبردی است و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق این امر، وحدت و همدلی مطابق شعار سال است.

وی گفت: هرچند کشور در شرایط جنگی قرار دارد؛ ولی باید باتوجه‌به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و با تعهد و وحدت در خط حمایت از مردم قدم برداریم و اقدام کنیم.

استاندار لرستان، اضافه کرد: در کنار مسائل روزمره هم به معیشت مردم و هم به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی باید توجه ویژه داشت.

شاهرخی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۰ همت منابع توسط بانک‌های استان جذب شد، ادامه داد: بااین‌وجود بانک‌های استان ۱۰۱ درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: ممکن است مردم گلایه‌هایی در مورد تسهیلات داشته باشند ولی بخشی از محدودیت منابع مالی استان مربوط به مشکلات انباشته گذشته است و بانک‌ها در سال گذشته همکاری خوبی داشتند.