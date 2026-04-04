مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه: ضریب مکانیزاسیون به ۲.۹ اسب بخار رسید

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدامات و پیگیریهای انجام شده، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ با یک جهش مطلوب از ۲.۲ به ۲.۹ اسب بخار در واحد سطح افزایش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به جزئیات این دستاورد مهم افزود: این موفقیت با جذب کامل تسهیلات خط ۱۳ مکانیزاسیون در سال ۱۴۰۴ از محل اعتبارات بانک کشاورزی به مبلغ ۵۸۶ میلیارد ریال حاصل شده است. این اعتبارات در قالب جذب ۱۵ دستگاه کمباین وارداتی و داخلی، ۶۹ دستگاه ادوات دنبالهبند و همچنین خریدهای نقدی تراکتور، کمباین و سایر ادوات توسط بهرهبرداران در مراکز دهگانه شهرستان کرمانشاه هزینه و به کارگیری شده است.
کریمی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون یکی از راههای اساسی برای گذر از کشاورزی سنتی و خودمعیشتی به سمت کشاورزی صنعتی، نوین و پایدار است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۲۲۶ دستگاه انواع تراکتور و ۳۰۶ دستگاه انواع کمباین در سطح شهرستان فعال بوده و به انجام باکیفیت و سریعتر عملیات مکانیزه کشاورزی در مزارع کرمانشاه کمک میکنند.
وی در پایان با تأکید بر تداوم حمایتها از کشاورزان برای تجهیز ناوگان زراعی، خاطرنشان کرد: روند نوسازی ادوات همچنان با جدیت ادامه دارد و هماکنون ۳۰ پرونده تسهیلاتی دیگر نیز در شعب مختلف بانک کشاورزی این شهرستان تشکیل شده و در مرحله پیگیری و تخصیص اعتبار قرار دارند تا به زودی در اختیار متقاضیان قرار گیرند.
