۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شمال حیفا

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شمال حیفا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی گزارش دادند که ایران و حزب الله همزمان دست به عملیات مشترکی علیه رژیم صهیونیستی زده‌اند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی این حمله موشکی، آژیر خطر در حیفا به صدا درآمده است.

همچنین رسانه‌های عبری از شنیده شدن صداهای انفجار شدید در شهرک الکریوت (شمال حیفا) خبر دادند که به دنبال حمله موشکی از سمت ایران رخ داده است.

گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی حکایت از آن دارد که در اثر اصابت موشک پدافندی، برق شهرک کریوت اشغالی قطع شده است.

