۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

اذعان ژنرال اسرائیلی به توان موشکی و پهپادی حزب‌الله

حزب‌الله همچنان توانایی شلیک موشک‌ها و پهپادها را خواهد داشت و هسته اصلی قدرت این جنبش در شمال رود لیطانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: وضعیت در جبهه شمالی از گمراه‌کننده‌ترین وضعیت‌هاست و ارتش هیچ توانایی برای شکست حزب‌الله ندارد.

وی افزود: ارتش اسراییل توانایی اشغال اراضی و باقی ماندن در لبنان را ندارد و نیروی هوایی به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده در این نبرد نیست.

بریک همچنین تصریح کرد: هر کسی که به افکار عمومی وعده نابودی حزب‌الله را می‌دهد، در حال فروختن توهم است.

این ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: حزب‌الله همچنان توانایی شلیک موشک‌ها و پهپادها را خواهد داشت و هسته اصلی قدرت این جنبش در شمال رود لیطانی قرار دارد.

کد مطلب 6791655

