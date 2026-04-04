به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: وضعیت در جبهه شمالی از گمراهکنندهترین وضعیتهاست و ارتش هیچ توانایی برای شکست حزبالله ندارد.
وی افزود: ارتش اسراییل توانایی اشغال اراضی و باقی ماندن در لبنان را ندارد و نیروی هوایی بهتنهایی عامل تعیینکننده در این نبرد نیست.
بریک همچنین تصریح کرد: هر کسی که به افکار عمومی وعده نابودی حزبالله را میدهد، در حال فروختن توهم است.
این ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: حزبالله همچنان توانایی شلیک موشکها و پهپادها را خواهد داشت و هسته اصلی قدرت این جنبش در شمال رود لیطانی قرار دارد.
