به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از حملات سنگین موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اراضی اشغالی دادند.

اسرائیل هیوم اذعان کرد: حملات موشکی حزب الله به شمال اسرائیل متوقف نمی شود.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در پی حمله موشکی از لبنان، آژیر خطر در نهاریا و راس ناقوره به صدا درآمد. آژیرهای خطر در ناهاریا و اطراف آن در شمال اسرائیل به صدا درآمد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد پایگاه «میرون» برای رصد و مدیریت عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی را با شلیک چند موشک هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش اسرائیل را در شهرک المطله با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

منابع خبری اعلام کردند که آژیرهای خطر در «مسکاف عام» در منطقه اصبع الجلیل به صدا درآمد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد زیرساخت‌های متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر اشغالی صفد با شلیک موشک هدف قرار داده است.