به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی مدعی شد که شرکت‌های خصوصی فناوری در چین با ورود به بازار نوظهور داده‌های نظامی، اقدام به فروش اطلاعاتی دقیق درباره جابه‌جایی نیروهای آمریکایی کرده‌اند.

بر اساس ادعای این رسانه آمریکایی، " از زمان آغاز نبرد ایران در پنج هفته گذشته، موجی از تحلیل‌ها و پست‌های پربازدید در شبکه‌های اجتماعی غربی و چینی منتشر شده که جزئیات حساس و دقیقی را فاش کرده است.

این گزارش می افزاید که این اطلاعات شامل وضعیت تجهیزات در پایگاه‌های آمریکا، مسیر حرکت ناوهای هواپیمابر و حتی فرآیند آماده‌سازی هواپیماهای جنگی برای عملیات علیه تهران است.

این داده‌ها توسط شرکت‌های چینی و از طریق تلفیق پیشرفته هوش مصنوعی با ابزارهای رصد داده‌های متن‌باز تولید می‌شوند؛ شرکت‌هایی که با سرعتی خیره‌کننده در حال رشد هستند و مدعی‌اند توانایی افشا و ردیابی لحظه‌ای تمامی تحرکات نظامی نیروهای آمریکایی را در منطقه دارند.