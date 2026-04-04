  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

ادعای واشنگتن‌پست درباره نقش چینی‌ها در رصد اطلاعاتی تحرکات آمریکا

 یک رسانه آمریکایی مدعی شد که شرکت های چینی در رصد اطلاعاتی تحرکات آمریکا در جنگ علیه ایران نقش ایفا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی مدعی شد که شرکت‌های خصوصی فناوری در چین با ورود به بازار نوظهور داده‌های نظامی، اقدام به فروش اطلاعاتی دقیق درباره جابه‌جایی نیروهای آمریکایی کرده‌اند.

بر اساس ادعای این رسانه آمریکایی، " از زمان آغاز نبرد ایران در پنج هفته گذشته، موجی از تحلیل‌ها و پست‌های پربازدید در شبکه‌های اجتماعی غربی و چینی منتشر شده که جزئیات حساس و دقیقی را فاش کرده است.

این گزارش می افزاید که این اطلاعات شامل وضعیت تجهیزات در پایگاه‌های آمریکا، مسیر حرکت ناوهای هواپیمابر و حتی فرآیند آماده‌سازی هواپیماهای جنگی برای عملیات علیه تهران است.

این داده‌ها توسط شرکت‌های چینی و از طریق تلفیق پیشرفته هوش مصنوعی با ابزارهای رصد داده‌های متن‌باز تولید می‌شوند؛ شرکت‌هایی که با سرعتی خیره‌کننده در حال رشد هستند و مدعی‌اند توانایی افشا و ردیابی لحظه‌ای تمامی تحرکات نظامی نیروهای آمریکایی را در منطقه دارند.

کد مطلب 6791721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آفرین به چینی ها اگر اینچنین باشند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها