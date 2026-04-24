هواپیمای آمریکایی در آسمان ترکیه پیام اضطراری ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای ردیابی پروازهای فلایت‌رادار۲۴ اعلام کرد یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در آسمان ترکیه پیام اضطراری ارسال کرد.

در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در جنگ رمضان، بارها هواپیماهای نیروی هوای آمریکا کد اضطراری ۷۷۰۰ صادر کردند.

نیروهای مسلح ایران در جریان جنگ توانستند برای اولین بار برتری هوایی آمریکا را به چالش کشیده و حتی تعدادی از جنگنده ها، سوخت رسان ها و هواپیماهای جاسوسی و پهپادهای پیشرفته این کشور را رهگیری یا منهدم کنند.

بسیاری از رسانه های آمریکایی، سقوط یک جنگنده آمریکایی در ایران و تلاش ها برای نجات خلبان های آنرا بزرگترین چالش دولت دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران اعلام کرده بودند.