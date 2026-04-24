  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

هواپیمای آمریکایی در آسمان ترکیه پیام اضطراری ارسال کرد

مشکلات پروازی برای ناوگان هوایی آمریکا حتی در دوران آتش بس نیز ادامه دارد و یک هواپیمای نیروی هوایی این کشور در آسمان ترکیه، پیام اضطراری ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای ردیابی پروازهای فلایت‌رادار۲۴ اعلام کرد یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در آسمان ترکیه پیام اضطراری ارسال کرد.

در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در جنگ رمضان، بارها هواپیماهای نیروی هوای آمریکا کد اضطراری ۷۷۰۰ صادر کردند.

نیروهای مسلح ایران در جریان جنگ توانستند برای اولین بار برتری هوایی آمریکا را به چالش کشیده و حتی تعدادی از جنگنده ها، سوخت رسان ها و هواپیماهای جاسوسی و پهپادهای پیشرفته این کشور را رهگیری یا منهدم کنند.

بسیاری از رسانه های آمریکایی، سقوط یک جنگنده آمریکایی در ایران و تلاش ها برای نجات خلبان های آنرا بزرگترین چالش دولت دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران اعلام کرده بودند.

کد مطلب 6809626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها