۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۷

اعتراض پکن به تحریم واشنگتن علیه زیرساخت‌های ارتباطی چین

دولت پکن به تحریم‌های جدید آمریکا علیه تجهیزات مخابراتی و زیرساخت های ارتباطی چین اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که اقدامات محدودکننده جدید آمریکا در حوزه‌های تست، صدور گواهی و حوزه مخابرات و شبکه‌های ارتباطی، به ثبات در روابط تجاری دو کشور ضربه می‌زند و چین قویا با این اقدامات طرف آمریکایی مخالف است.

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، روابط پکن-واشنگتن با چالش های بیشتری نسبت به گذشته مواجه بوده است. ترامپ از ابتدای شروع به کار، تعرفه های سنگینی را بر کالاهای وارداتی از چین اعمال کرد. اقدامات متقابل پکن موجب کاهش سطح روابط اقتصادی دو طرف شده است.

در مقابل اقدامات تعرفه ای آمریکا و همچنین حمایت از این کشور از جدایی طلبان تایوان، چین صادرات برخی عناصر خاکی کمیاب به واشنگتن را محدود کرد.

