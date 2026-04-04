به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان دلفانی مبنی بر خرید خودروهای اسقاطی از طریق برنامه «دیوار» و ارائه رسید جعلی پرداخت وجه توسط خریدار، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان دلفان قرار گرفت.
این گزارش میافزاید با اقدامات پلیسی، متهم شناسایی و طی یک عملیات دستگیر شد.
بررسی سوابق نشان داد فرد دستگیرشده از مجرمان سابقهدار و تحت تعقیب پلیس آگاهی استان بوده و با همین شگرد اقدام به کلاهبرداری میکرد.
پلیس از شهروندان خواست در معاملات اینترنتی قبل از تحویل مال، از واریز واقعی وجوه اطمینان حاصل کنند.
