به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی برنامه‌ریزی جوجه‌ریزی با محوریت ساماندهی نهاده و سوخت مورد نیاز مرغداران عصر شنبه ۱۵ فروردین‌ماه به ریاست مصطفی مرادی، مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و با حضور مدیر طیور این سازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد، معاونین و روسای ادارات و کارشناسان حوزه دام و طیور برگزار شد.

بررسی جوجه‌ریزی اسفند ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی برای سه ماهه اول سال

در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، موضوعات کلیدی از قبیل بررسی نحوه جوجه‌ریزی در اسفند ماه ۱۴۰۴ و تأمین نیازهای اساسی مرغداران، برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی در سه ماهه اول سال، نحوه توزیع نهاده‌های دامی به‌صورت قراردادی بین مرغداران و شرکت پشتیبانی امور دام، و سازوکار تأمین سوخت اضطراری در زمان قطعی حامل‌های انرژی به‌طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ترغیب مرغداران به جوجه‌ریزی برای تثبیت زنجیره تولید

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ترغیب مرغداران به جوجه‌ریزی به‌منظور تثبیت زنجیره تولید، افزود: تشویق و هدایت مرغداران به انجام جوجه‌ریزی در زمان‌بندی تعیین‌شده، با تأکید بر اهمیت این اقدام در حفظ و پایداری چرخه تولید گوشت مرغ و تأمین نیاز بازار در ماه‌های آتی، جهت جلوگیری از کمبود احتمالی و حفظ ثبات قیمت‌ها لازم و ضروری است.

اطلاع‌رسانی جامع به مرغداران برای تأمین سوخت

مرادی با تأکید بر اطلاع‌رسانی جامع به مرغداران جهت تأمین سوخت اضطراری، خاطرنشان کرد: آگاه‌سازی کامل همه مرغداران در خصوص لزوم آمادگی برای شرایط احتمالی قطعی حامل‌های انرژی ضروری است تا با پیش‌بینی و تمهید لازم، سوخت اضطراری مورد نیاز واحدهای خود را تهیه و آماده به‌کار داشته باشند و از بروز خسارات ناشی از قطع ناگهانی انرژی جلوگیری به عمل آید.

در این نشست، سازوکار تأمین سوخت اضطراری در زمان قطعی حامل‌های انرژی به‌طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضرین بر لزوم ایجاد آمادگی کامل برای جلوگیری از اختلال تولید در شرایط اضطراری تأکید کردند.

تشریح مزایای اقتصادی و عملیاتی خرید قراردادی نهاده

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد هم بر اطلاع‌رسانی و متقاعدسازی مرغداران برای خرید نهاده به‌صورت قراردادی تاکید کرد.

سپهوند افزود: ارائه توضیحات کامل در مورد مزایای اقتصادی و عملیاتی خرید نهاده‌های دامی به‌صورت قراردادی از شرکت پشتیبانی امور دام شامل تشریح فرآیند عقد قرارداد، تضمین قیمت، کیفیت و به‌موقع بودن تحویل نهاده‌ها، به منظور جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار آزاد و تسهیل مدیریت هزینه‌های تولید در اسرع وقت انجام شود.

توزیع نهاده‌های دامی به‌صورت قراردادی بین مرغداران

حاضرین در این نشست، ضمن تحلیل وضعیت تولید در ماه‌های گذشته، بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌ها و ایجاد آمادگی کامل برای جلوگیری از اختلال تولید در شرایط اضطراری تأکید کردند.

همچنین مقرر شد اطلاع‌رسانی گسترده‌تری به مرغداران درباره مزایای خرید نهاده به‌صورت قراردادی انجام شود تا روند تولید پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تری برای آنان فراهم گردد.

در پایان جلسه، بر اهمیت هماهنگی منسجم، برنامه‌ریزی مستمر، پایش وضعیت سوخت و نهاده و تعامل مستقیم با مرغداران برای رفع نگرانی‌های آنان تأکید شد.