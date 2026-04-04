آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای درباره حمله امروز دشمن به بخشی از تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)‌ اعلام کرد: تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است.

بر اساس این گزارش، در اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است:

«صبح امروز (شنبه، پانزدهم فروردین) دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات خود به بخشی از تأسیسات جانبی پتروشیمی منطقه ماهشهر حمله کرد.

تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است.

شرایط در حال حاضر تحت کنترل است و ابعاد فنی و میزان خسارات وارد شده در دست بررسی است.

همچنین با عنایت به تصمیمات کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اوضاع تحت مدیریت بوده و خانواده‌های محترم کارکنان نگرانی نداشته باشند.

لازم به ذکر است خوشبختانه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.»