  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مهار شد

آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مهار شد

‏شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای آخرین وضعیت تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را تشریح و اعلام کرد: اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری در این منطقه آغاز و آتش مهارشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای درباره حمله امروز دشمن به بخشی از تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)‌ اعلام کرد: تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است.

بر اساس این گزارش، در اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است:

«صبح امروز (شنبه، پانزدهم فروردین) دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات خود به بخشی از تأسیسات جانبی پتروشیمی منطقه ماهشهر حمله کرد.

تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است.

شرایط در حال حاضر تحت کنترل است و ابعاد فنی و میزان خسارات وارد شده در دست بررسی است.

همچنین با عنایت به تصمیمات کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اوضاع تحت مدیریت بوده و خانواده‌های محترم کارکنان نگرانی نداشته باشند.

لازم به ذکر است خوشبختانه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.»

محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اطلاع دقیقی از تلفات جانی رسما گزارش نشده؟
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 1
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه
    • ش IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      چرا پتروشیمهاشون نمی زنین فقط پتروشیمی هاشون بزنین

    پربازدیدها

    پربحث‌ها