امامی: ۹۸درصد از ثبت نام کنندگان شوراهای روستایی تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی اظهار کرد:از مجموع ۶هزار و۶۴۶ نفر ثبت نام کننده در روستاهای استان، تعداد ۷۴نفر دارای نقص مدرک بودند و ۲۴ نفر نیز انصراف خود را به هیات های اجرایی تسلیم کرده اند.

وی با اشاره به پایان فرایند صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها در هیات اجرایی بخش ها افزود:از مجموع ۶هزارو۵۴۸ نفر باقی مانده ۶هزارو ۴۱۶نفر در هیات های اجرایی بخش ها تایید صلاحیت و ۱۳۲نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تصریح کرد:تا تاریخ ۱۵فروردین ۱۴۰۵، هیات های نظارت بخش ها صلاحیت داوطلبان را بررسی می کنند.

وی ادامه داد: در ۱۶فروردین بر اساس بند الف ماده ۶۴قانون شوراها مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبان پس از دریافت نظر هیات های نظارت بخش ها، توسط بخشداران اعلام می شود.

امامی با بیان اینکه در صورت رد صلاحیت، داوطلبان می توانند ظرف مدت۴ روز از تاریخ اعلام نظر مذکور، اعتراض خود را به هیات نظارت شهرستان ارایه کنند گفت: در این شرایط هیات های نظارت شهرستان ها موظف هستند پرونده را ظرف مدت ۷روز بررسی و و نظر قطعی خود را اعلام کنند.