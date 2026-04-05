۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

پیش‌بینی ۳۳۰ شعبه اخذ رأی در همدان

همدان-فرماندار شهرستان همدان گفت: شهرستان همدان برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت آمادگی کامل وجود دارد و ۳۳۰ شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی ظهر یکشنبه در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اهمیت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این انتخابات را یکی از رویدادهای مهم و اثرگذار در شرایط کنونی کشور دانست.

شهرستان همدان برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت آمادگی کامل وجود دارد و ۳۳۰ شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

فرماندار همدان با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها افزود: داوطلبان اکنون در مسیر برنامه ریزی برای شروع تبلیغات و رقابت سالم انتخاباتی قرار دارند و مراحل مربوط به برگزاری انتخابات در حال تکمیل است.

وی بیان کرد: اعضای شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار و بخشداران انتخاب شده‌اند و آموزش‌های لازم نیز در حال تدوین و برگزاری است.

درویشی ادامه داد: زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز شعب، شامل پشتیبانی برق و ارتباطات، بررسی و تکمیل شده است و ستاد انتخابات در کنار هیات اجرایی و هیات نظارت در تلاش است تا انتخاباتی منظم و همراه با مشارکت مطلوب مردم برگزار شود.

