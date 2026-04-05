به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی ظهر یکشنبه در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اهمیت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این انتخابات را یکی از رویدادهای مهم و اثرگذار در شرایط کنونی کشور دانست.

وی اظهار کرد: شهرستان همدان برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت آمادگی کامل وجود دارد و ۳۳۰ شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

فرماندار همدان با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها افزود: داوطلبان اکنون در مسیر برنامه ریزی برای شروع تبلیغات و رقابت سالم انتخاباتی قرار دارند و مراحل مربوط به برگزاری انتخابات در حال تکمیل است.

وی بیان کرد: اعضای شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار و بخشداران انتخاب شده‌اند و آموزش‌های لازم نیز در حال تدوین و برگزاری است.

درویشی ادامه داد: زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز شعب، شامل پشتیبانی برق و ارتباطات، بررسی و تکمیل شده است و ستاد انتخابات در کنار هیات اجرایی و هیات نظارت در تلاش است تا انتخاباتی منظم و همراه با مشارکت مطلوب مردم برگزار شود.