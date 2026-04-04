دیدار مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در الشتر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، روز ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ به همراه سرهنگ فرجالهی فرمانده سپاه الشتر، نورالهی رئیس اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید استان و رئیس بنیاد شهید شهرستان الشتر، با خانواده شهدای والامقام «علی و حسنا فولادوند، مهدی علیزاده و محمد محمدزاده هابیل» دیدار و گفتوگو کرد.
این شهیدان در پی حملات متجاوزانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.
در این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاریها و جانفشانیهای شهدا و ایثارگران است.
قدردانی از صبر و استقامت خانوادهها
آزادبخت با اشاره به نقش مهم خانوادههای شهدا در حفظ و تداوم آرمانهای انقلاب افزود: خانوادههای معظم شهدا با صبر و بردباری مثالزدنی، الگوی ایثار و مقاومت در جامعه هستند.
وی تأکید کرد: تکریم خانوادههای شهدا و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان از اولویتهای اصلی بنیاد شهید است.
بنابراین گزارش؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان انجام این دیدارها را با جدیت بیشتری دنبال کرده است.
نظر شما