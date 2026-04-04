به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهیعصر شنبه در نشست با دستگاه‌های فرهنگی استان با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، شهروندان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در جریان جنگ موسوم به «رمضان»، اظهار کرد: حوادث اخیر و از دست دادن جمعی از هم‌وطنان و نیز رهبر عالی‌قدر نظام جمهوری اسلامی ایران، ضایعه‌ای سنگین برای جهان اسلام بود، اما فرهنگ شهادت همواره آغازگر مسیرهای بزرگ و تحولات اثرگذار در جوامع بوده است.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در مدیریت فضای روانی جامعه ایفا می‌کند، افزود: اگرچه حوزه نظامی مأموریت خود را با اقتدار دنبال می‌کند، اما در کنار آن، مدیریت افکار عمومی و کاهش اثرات جنگ روانی از جمله وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی است و لازم است با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی، اقدامات اثرگذار در این حوزه طراحی و اجرا شود.

فتح‌اللهی با تأکید بر ضرورت پرهیز از رویکردهای کلیشه‌ای در فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: برای اثرگذاری بیشتر، باید از ظرفیت افراد مورد اعتماد اقشار مختلف از جمله هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، فعالان رسانه‌ای، مداحان و نخبگان استفاده شود تا پیام‌ها با ادبیاتی قابل پذیرش و اقناعی به مخاطبان منتقل شود.

هزینه اقدامات فرهنگی کمتر از خسارات جنگ روانی

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه جنگ روانی خاطرنشان کرد: هزینه اقدامات فرهنگی و اقناعی در مقایسه با خسارات ناشی از آسیب‌های اجتماعی و روانی بسیار کمتر است و هر میزان در حوزه آگاهی‌بخشی و جهاد تبیین فعال‌تر عمل کنیم، جامعه از انسجام و آرامش بیشتری برخوردار خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان هدف از برگزاری این نشست را سیاست‌گذاری، هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی، زمینه اجرای برنامه‌های خلاقانه و اثرگذار در جامعه فراهم شود.

استمرار جلسات هماهنگی فرهنگی

وی با تأکید بر استمرار جلسات هماهنگی در حوزه فرهنگی افزود: با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از توان کارشناسی دستگاه‌ها، می‌توان اقدامات هدفمندتری در مسیر ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی انجام داد.

فتح‌اللهی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین تصریح کرد: تبیین صحیح واقعیت‌ها و پاسخگویی منطقی به ابهامات، نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی خواهد داشت.