رضایی: استراتژی دشمن از «تجزیه ایران» به «فرار آبرومندانه» تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شنبه شب در تجمع شبانه مردم کنگان با اشاره به تحولات میدانی منطقه تأکید کرد: آنچه امروز در صحنه نبرد مشاهده میشود، تغییر محاسبات دشمن و تلاش برای خروج آبرومندانه از منطقه است؛ مسیری که با ایستادگی ملت ایران و تقویت جبهه مقاومت ناکام مانده است.
نماینده مردم دشتستان با اشاره به ابعاد جنگ جاری در منطقه اظهار کرد: این تقابل، سناریویی از پیش طراحیشده از سوی دشمن بود، اما حضور و انسجام جبهه مقاومت در کشورهای مختلف از جمله یمن، عراق، لبنان و حتی سوریه، معادلات را بهطور کامل تغییر داد.
وی با اشاره به عملکرد میدانی نیروهای مقاومت افزود: حزبالله لبنان بهصورت روزانه دهها عملیات موفق علیه رژیم صهیونیستی انجام میدهد و در کنار آن، مقاومت عراق و همراهی ملتهای منطقه، عرصه را برای دشمن تنگ کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نقش مردم را ضلع اساسی این نبرد توصیف کرد و گفت: دشمن در ابتدای جنگ بهدنبال پیوند حملات هوایی با آشوبهای خیابانی بود، اما حضور مردم در صحنه، این راهبرد را ناکام گذاشت و امنیت در داخل کشور تثبیت شد.
رضایی با اشاره به کاهش محسوس جرائم در استان بوشهر طی هفتههای اخیر تصریح کرد: این امنیت حاصل حضور مردم در میدان است؛ حضوری که نهتنها توطئههای دشمن را خنثی کرده بلکه محاسبات آنان را نیز بهطور جدی تغییر داده است.
وی ادامه داد: امروز اثر حضور مردم کمتر از توان موشکی نیست و این همراهی، پشتیبانی واقعی از نیروهای مسلح در میدان نبرد محسوب میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حالی که دشمنان در آغاز جنگ از نابودی و تجزیه ایران سخن میگفتند، اکنون بهدنبال راهی برای خروج آبرومندانه از منطقه هستند، اما جمهوری اسلامی این فرصت را نیز به آنها نخواهد داد.
رضایی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: امروز تکلیف اصلی کشور، انسجام، مقاومت و حضور مستمر مردم در صحنه است و نباید به برخی اظهارات انحرافی یا دعوت به مذاکره توجه کرد.
وی با اشاره به تداوم عملیات نیروهای مسلح و دستاوردهای اخیر آنان تصریح کرد: نشانههای پیروزی بزرگ ملت ایران آشکار شده و دشمن در آستانه یک شکست تاریخی قرار دارد.
