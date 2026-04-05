به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که همزمان با روز یکشنبه سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان وارد شده است سامانه ای که ورود آن سبب شد تا اداره کل هواشناسی این استان هشدار نارنجی خود را صادر کند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این هشدار طی امروز و فردا یعنی یکشنبه و دوشنبه شانزدهم و هفدهم فروردین ماه در سراسر استان صادر شده است، گفت: ریزش تگرگ در برخی نقاط استان سمنان و احتمال مخاطرات برای باغات و مزارع کشاورزی از جمله نکاتی است که در این هشدار نارنجی به آن اشاره شده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه وزش باد بسیار شدید همراه با گرد و خاک در اغلب نقاط استان سمنان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به وقوع خواهد پیوست، تاکید کرد: احتمال مخاطرات ناشی از تندباد، تگرگ، آبگرفتگی معابر برون شهری و درون شهری، کاهش دید و مه غلیظ از دیگر موضوعاتی است که در این هشدار نارنجی هواشناسی به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه احتمال سرمازدگی نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه برای محصولات کشاورزی و باغی محتمل است، افزود: آمادگی راهداران به خصوص در گردنه های برفگیر استان سمنان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ضرورت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله از بروز خسارات مرتبط با صاعقه و تگرگ از دیگر نکات این هشدار نارنجی است، ابراز کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد کاهش یکباره ای دما بین پنج الی هشت درجه خواهیم بود.

مصطفوی از کشاورزان و باغداران استان سمنان به خصوص در مناطق سردسیر درخواست کرد تا تمهیدات لازم را برای مقابله با سرمازدگی، تگرگ و وزش تندبادهای شدید بیاندیشند و گفت: عدم صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع همچنین پرهیز از سفر تفریحی به کوهستانی های شمالی استان از دیگر توصیه های ما به مردم استان است.

گفتنی است از روز سه شنبه با خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان، جوی پایدار در این استان رقم خواهد خورد.