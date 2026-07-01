هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان؛ صاعقه و سیلاب در کمین مسافران

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این هشدار در پی ورود سامانه کم فشار بارشی به استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه رگبار و رعد و برق پیش بینی هواشناسی در استان سمنان طی روز چهارشنبه است، افزود: در غالب نقاط به خصوص نواحی شمالی و کوهستانی شاهد بارش تگرگ و باران خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه احتمال مخاطرات بارش تگرگ از جمله پیش بینی های هواشناسی برای صدور هشدار نارنجی است، گفت: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک از دیگر بخش های این هشدار هواشناسی است.

مصطفوی با بیان اینکه امروز احتمال صاعقه نیز به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان وجود دارد، افزود: مه آلودگی و کاهش دید افقی در محورهای شمالی و کوهستانی دیگر نکته ای است که در هشدار نارنجی هواشناسی استان سمنان دیده شده است.

وی با بیان اینکه امروز به واسطه بارش ها به خصوص تگرگ احتمال بروز مخاطرات تگرگ نیز وجود دارد، تاکید کرد: کنترل و لایروبی کانالهای آب و راه های کوهستانی استان سمنان و احتیاط در تردد در مجورهای شمالی استان از توصیه های سازمان هواشناسی در روز چهارشنبه است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به ضرورت عدم چرای دام در ارتفاعات استان بیان کرد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز خسارات در پی وزش بادهای شدید از دیگر نکات مندرج در هشدار نارنجی هواشناسی استان سمنان در روز چهارشنبه است.