۱۳۸ موکب در میدان خدمت رسانی به مردم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی شامگاه شنبه در نشست هماندیشی ویژه اجتماعات حماسی مردم در سومین جنگ تحمیلی با ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی و مردمی استان اظهار کرد: در حال حاضر در ۳۰ نقطه شهری و ۳۶ نقطه روستایی استان موکب برپا شده و در مجموع ۱۳۸ موکب در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به تمرکز فعالیتها در مرکز استان افزود: در بیرجند نیز سه نقطه اصلی شامل میدان اجتماعات، میدان مادر (خیابان معلم) و پارک آزادگان میزبان مواکب و تجمعات مردمی است که برنامههای متنوعی در آنها اجرا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۶۳ موکب با رویکرد فرهنگی و تبیینی فعالیت دارند، گفت: این مواکب از مهمترین ظرفیتهای مردمی استان به شمار میروند که با مشارکت گروههای جهادی، هیئات مذهبی و حتی برخی دستگاههای اجرایی شکل گرفتهاند.
سالاری مکی همچنین از فعالیت ۱۸ موکب نمایشگاهی در سطح استان خبر داد و افزود: در این مواکب، برنامههایی همچون بازخوانی وقایع و روایتگری حوادث مهم از جمله حادثه مدرسه میناب برای مخاطبان ارائه میشود.
وی با اشاره به برگزاری کاروانهای خودرویی در استان ادامه داد: هر شب حدود ۴۰ کاروان خودرویی از روستاها به سمت مراکز شهرستانها حرکت میکنند که نشاندهنده مشارکت گسترده مردم در این برنامههاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مواکب با هزینههای مردمی اداره میشوند، تصریح کرد: بهطور میانگین هر موکب در بیرجند شبی حدود ۲۷۰ میلیون تومان هزینه میکند که این موضوع نشاندهنده ایثار و پای کار بودن مردم است.
سالاری مکی در عین حال به برخی مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشهای انجام شده، تعدادی از مواکب به دلیل محدودیت منابع ناچار به جمعآوری فعالیت خود شدهاند و تأمین اقلامی مانند شکر، چای و لیوان از جمله نیازهای اصلی مواکب است که نیازمند حمایت است.
وی با اشاره به فعالیتهای محتوایی و رسانهای استان نیز اظهار کرد: در حوزه تولید محتوا، بهویژه در زمینه آیات مرتبط با شرایط روز، اقدامات ارزشمندی انجام شده و تولیدات رسانهای استان از امشب از طریق صدا و سیما پخش و به سطح ملی ارائه میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از رشد چشمگیر طرح «سفیران آیهها» خبر داد و افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به جمع سفیران آیهها در استان اضافه شدهاند و مجموع این افراد به بیش از ۷ هزار نفر رسیده است.
سالاری مکی با تأکید بر نقش مساجد و هیئات مذهبی در این حرکت فرهنگی گفت: از ابتدای این ایام، مساجد و هیئات در محلات مختلف فعال شدهاند و پس از تعطیلات نوروز نیز این برنامهها با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان خاطرنشان کرد: اداره مواکب نتیجه تلاش یکساله هیئات و گروههای مردمی است و استمرار این مسیر نیازمند حمایت جدی در حوزه پشتیبانی است تا این جریان ارزشمند فرهنگی با قوت بیشتری تداوم یابد.
