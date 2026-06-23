حجتالاسلام حجت سالاریمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، با اشاره به فلسفه شکلگیری این نهاد، اظهار کرد: آنچه امروز از آن به عنوان جنگ شناختی یاد میشود، از ابتدای خلقت انسان وجود داشته و انسان همواره در معرض هجمههای شیطانی و انحرافی قرار داشته است.
وی با بیان اینکه خداوند متعال همه انسانها را به هدایت و دعوت به خیر مأمور کرده است، افزود: در آیات و روایات متعدد بر این مسئله تأکید شده و همه افراد جامعه نسبت به هدایت و دعوت به ارزشهای الهی مسئولیت دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یکی از هنرهای بزرگ امام خمینی (ره) را میدان دادن به مردم در عرصههای مختلف دانست و گفت: همانگونه که کمیته امداد و جهاد سازندگی با حضور مردم شکل گرفت، سازمان تبلیغات اسلامی نیز با نگاه مردمی بنیان گذاشته شد و امام راحل، تک تک آحاد جامعه را در امر تبلیغ دین مسئول میدانستند.
حجت الاسلام سالاریمکی ادامه داد: امروز هم مقام معظم رهبری با تأکید بر «بعثت مردم» بر همین موضوع تأکید دارند و شاهد ظهور این نگاه در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی هستیم، به گونهای که تبلیغ دین دیگر محدود به منبر و روحانیت نیست و هر فرد در هر جایگاهی میتواند در مسیر ترویج ارزشهای الهی نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مردمی ایجاد شده در سالهای اخیر، بیان کرد: یکی از مهمترین اتفاقاتی که امروز در جامعه مشاهده میشود، مردمی شدن امر تبلیغ است.
به گفته حجتالاسلام سالاری، این مسئله را در فعالیتهای قرآنی، هیئات مذهبی، روضههای خانگی، هیئات نوجوانان و بانوان، خدمات اجتماعی هیئات و گروههای جهادی به خوبی میتوان مشاهده کرد.
خدمات ارزنده هیئتها
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: امروز هیئتها تنها محل عزاداری نیستند بلکه در کنار فعالیتهای مذهبی، در عرصههای اجتماعی و فرهنگی اعم از تهیه جهیزیه برای زوجهای نیازمند، آزادی زندانیان، خدمات جهادی در مناطق محروم نقشآفرینی میکنند.
حجت الاسلام سالاریمکی با بیان اینکه هیئتها امروز به کانونهای جوشان فرهنگی تبدیل شدهاند، اظهار کرد: در اتفاقات مختلف، هیئات مذهبی در نوک پیکان فعالیتهای مردمی قرار دارند و این موضوع مصداق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هیئت کانون جهاد تبیین است»، محسوب میشود.
وی با اشاره به شکلگیری موکبهای تبیینی، شبکههای مردمی و کانونهای فرهنگی تبلیغی، گفت: امروز در حاشیه اجتماعات مردمی و مناسبتهای مختلف، شاهد روایتهای مردمی، فعالیتهای بانوان، پاسخگویی به شبهات و حضور فعال شبکههای تبلیغی هستیم که همگی نشاندهنده آغاز موفق مردمیسازی تبلیغ است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، همافزایی و احساس مسئولیت عمومی را از عوامل موفقیت فعالیتهای فرهنگی در استان برشمرد و اظهار کرد: هرچه مردم بیشتر در میدان باشند، اثرگذاری و ماندگاری فعالیتها بیشتر خواهد بود و بسیاری از موفقیتهای فرهنگی استان مرهون همین حضور مردمی است.
حجت الاسلام سالاریمکی با بیان اینکه خراسان جنوبی در برخی شاخصها جایگاه ممتاز کشوری را به خود اختصاص داده است، افزود: این موفقیتها نتیجه همدلی، احساس مسئولیت و مشارکت مردم در عرصههای فرهنگی و دینی است.
وی یکی از اتفاقات ارزشمند سالهای اخیر را تقویت هویت نوجوان انقلابی دانست و گفت: نوجوانان امروز به نقشآفرینی خود در عرصه جهاد تبیین باور پیدا کردهاند و شاهد حضور مؤثر آنان در فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: بانوان هم در سالهای اخیر حضوری برجسته در عرصه جهاد تبیین داشتهاند و در بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، نقشآفرین اصلی هستند.
ظرفیت بالای نسل جوان در زنجیره تبلیغ
حجت الاسلام سالاریمکی با اشاره به فعالیتهای رسانهای نسل جوان افزود: نوجوانان و جوانان با شناخت صحیح دشمن و رصد اقدامات رسانهای، وارد میدان تولید محتوا شدهاند و آثار ارزشمندی در حوزههای هنری، رسانهای و فضای مجازی تولید کردهاند.
وی اظهار کرد: برخی آثار تولید شده توسط نوجوانان خراسان جنوبی در سطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و میلیونها بازدید داشته که نشاندهنده ظرفیت بالای نسل جوان استان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به خدمات هیئات مذهبی در ایام محرم و اربعین، بیان کرد: با تشکیل ستادهای مختلف و با همت مردم، آمادگی لازم برای خدمترسانی به زائران به ویژه زائران پاکستانی فراهم شده و حتی روستاهای واقع در مسیر نیز برای ایفای نقش خود برنامهریزی کردهاند.
حجت الاسلام سالاریمکی با بیان اینکه مردم ایران و خراسان جنوبی همواره در بزنگاههای تاریخی حضور مؤثر داشتهاند، افزود: بدون تردید مردم استان در این مقطع نیز نقشآفرینی ویژهای خواهند داشت و صحنههای ماندگاری را رقم خواهند زد.
وی با قدردانی از مبلغان، مبلغات، هیئتیها، فعالان قرآنی و شبکههای مردمی، گفت: حقیقتاً بار اصلی تبلیغ دین امروز بر دوش مردم است و این حضور گسترده، سرمایه ارزشمند فرهنگی جامعه به شمار میرود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت رعایت برخی نکات در ایام عزاداری محرم، تأکید کرد: توجه به محتوای صحیح در منبرها و نوحهها، پرهیز از طولانی شدن مراسم و ایجاد مزاحمت برای مردم، رعایت حقوق همسایگان، مدیریت مناسب پارک خودروها و حفظ شأن و ادب عزاداری سیدالشهدا(ع) باید مورد توجه هیئات مذهبی قرار گیرد.
حجت الاسلام سالاریمکی بیان کرد: رعایت حقالناس بر همه چیز مقدم است و همانگونه که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در شب عاشورا بر این مسئله تأکید داشتند، عزاداران نیز باید این موضوع را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.
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