به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه در ویژه‌برنامه اربعین شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» و «رهبر شهید» با حضور خانواده‌های شهدای مدرسه میناب و مردم ولایتمدار و متدین دامغان در مصلای نماز جمعه این شهر با تأکید بر نقش روایت‌گری درست در فضای رسانه و جنگ شناختی، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید به اهمیت روایت دقیق توجه کنند.

وی افزود: اگر ما روایت درست ارائه نکنیم، دیگران روایت را به جای ما خواهند ساخت. واقعه مدرسه شجره طیبه یکی از رخدادهای مهم و اثرگذار است که باید با دقت و صحت منتقل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برگزاری مراسم‌های شبانه یادبود شهدا در روزهای اخیر گفت: بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی در کنار فعالیت‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

شریفی افزود: روایت صحیح و دقیق باید در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش باشد. این موضوع از موارد مورد توجه جدی وزارت آموزش و پرورش است.