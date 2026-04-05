  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۴

مدیرکل آموزش و پرورش سمنان: نگذاریم دشمن راوی مدرسه شجره‌طیبه شود

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش سمنان با هشدار درباره عمق جنگ ترکیبی و شناختی دشمن علیه ایران، واقعه مدرسه «شجره‌طیبه» را یکی از رخدادهای اثرگذار خواند که باید با صحت برای نسل جوان تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه در ویژه‌برنامه اربعین شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» و «رهبر شهید» با حضور خانواده‌های شهدای مدرسه میناب و مردم ولایتمدار و متدین دامغان در مصلای نماز جمعه این شهر با تأکید بر نقش روایت‌گری درست در فضای رسانه و جنگ شناختی، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید به اهمیت روایت دقیق توجه کنند.

وی افزود: اگر ما روایت درست ارائه نکنیم، دیگران روایت را به جای ما خواهند ساخت. واقعه مدرسه شجره طیبه یکی از رخدادهای مهم و اثرگذار است که باید با دقت و صحت منتقل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برگزاری مراسم‌های شبانه یادبود شهدا در روزهای اخیر گفت: بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی در کنار فعالیت‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

شریفی افزود: روایت صحیح و دقیق باید در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش باشد. این موضوع از موارد مورد توجه جدی وزارت آموزش و پرورش است.

کد مطلب 6791904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها