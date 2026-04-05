اهدای نشان های ورزشکاران نقده به شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی صبح یکشنبه جمعی از ورزشکاران شهرستان نقده نشان های رنگارنگ خود در سطوح مختلف ملی،آسیایی وجهانی خود را به شهدای والا مقام جنگ تحمیلی سوم اهدا کردند.

سجاد ارفع قهرمان بدنسازی جهان گفت: این مدالی که امروز روی سینه من است برام خیلی ارزشمند و خیلی برای زحمت کشیدم براش، ولی امروز معنای واقعیش را پیدا کرد.

نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان نقده گفت: این شهرستان توانسته است ۷۵ قهرمان آسیایی و جهانی تقدیم جامعه ورزشی کشور کند.

مولود بایزیدی قهرمان رزمی کار نیز گفت: شهدای عزیز با نثار جان خود باعث شدند که امروز ما بتوانیم در میادین بین المللی و جهانی مقام کسب نماییم.

محمد اثنی عشری کاپیتان تیم ملی هاکی کشور نیز گفت: تقدیم این مدال کمترین ادای دین ما به شهداست.

این آیین برای خانواده شهدا، نشانه ای بود از اینکه یاد عزیزانشان همچنان در قلب نسل امروز زنده است.

پدر شهید جعفر گلشنی گفت: ورزشکاران عزیز ابراز محبت کردن، اینها همه بچه های ما هستند و به وجودشان و مدال هایشان افتخار می کنیم.

پدر شهید محمدرضا ابدالی نیز گفت: حضور ورزشکاران شهرستان نقده باعث تسلی دل ما شد.

محسن شادی رئیس فدراسیون قایقرانی کشور در این مراسم گفت: این حرکت نشان می دهد جوانان، ورزشکاران و ملت غیور ایران همیشه پشت نظام و پشت پرچم کشورشان هستند.

شهرستان نقده در جنگ تحمیلی سوم ۳۶ شهید تقدیم انقلاب ونظام اسلامی کرده است.