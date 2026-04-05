معاون وزیر آموزش وپرورش: اهمیت ولایتمداری برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند شامگاه شنبه در ویژه‌برنامه اربعین شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» و «رهبر شهید» در مصلای بزرگ دامغان، به نقش مردم در همراهی با رویدادهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم دامغان همواره در کنار رزمندگان و ملت ایران ایستاده‌اند و با یادآوری برخی مقاطع تاریخی، بر ضرورت حفظ انسجام و هوشیاری جامعه تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب و اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و دوراندیشی ایشان، از نقش رهبری در هدایت کشور طی دهه‌های اخیر سخن گفت و افزود: هدایت داهیانه رهبر شهید انقلاب بارها و بارها کشورمان را از بحران ها به سلامت عبور داد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران و تحولات پس از پیروزی انقلاب، بر لزوم آگاهی نسل جوان از فراز و فرودهای کشور تأکید کرد و گفت: حفظ ایران و نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی همگانی است و نسل جوان باید با تاریخ کشور و ریشه‌های مقاومت ملت ایران آشنا باشد.

فولادوند با اشاره به اهمیت توجه به رهنمودهای امام(ره) و ضرورت حفظ اتحاد، اظهار کرد:امام خمینی(ره) همواره می فرمودند پشت سر ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیب نرسد. بنابراین باید آگاه و هوشیار بود و دانست که جبهه حق امروز کجا است و این مسئله را برای نوجوانان و جوانان نیز تبیین کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با شایعات و جنگ رسانه‌ای، گفت: ایستادگی در برابر شایعه و امپراتوری رسانه از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نباید ناآگاهانه به ابزار دشمن تبدیل شد و شایعات را بازنشر داد.

معاون وزیر آموزش و پرورش نقش وحدت ملی و همراهی مردم را اساسی دانست و افزود: ملت پشت سر رهبر خود ایستاده است. برخی بدون مطالعه تاریخ، تحلیل‌های لازم را ندارند. فراخوان حقیقی، حضور آگاهانه مردم برای دفاع از کشور است، نه اقدامات پراکنده و تخریب‌گونه و لذا باید هوشیار بود.

فولادوند با اشاره به مسئولیت دستگاه تعلیم و تربیت در تبیین و افزایش آگاهی عمومی، بیان کرد: آموزش‌وپرورش و همه فرهنگیان، بازنشستگان و شاغلان مسئولیت دارند که سطح تحلیل و آگاهی جامعه را ارتقا دهند و نقشه‌های دشمن را خنثی کنند. جامعه ما نیازمند فهم و تحلیل دقیق مسائل است.