به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، صبح یکشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر فرآیندهای آموزشی در بستر شبکه دانشآموزی «شاد»، خواستار ارائه برنامههای دقیق و گزارشهای منظم از سوی معاونتها و مناطق شد.
وی با اشاره به شرایط خاص آموزشی، گفت: ضروری است روند آموزش دانشآموزان بهصورت روزانه در سطح مناطق و استان کرمان پایش شود تا از کیفیت و استمرار آموزش اطمینان حاصل شود.
فرح بخش، با تأکید بر پیگیری عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان کرمان افزود: در صورتی که دانشآموزی به هر دلیل امکان بهرهمندی از آموزش برخط را ندارد، باید شرایط استفاده از بستههای آموزشی آفلاین برای او فراهم شود تا هیچ دانشآموزی از خدمات آموزشی محروم نماند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیتهای پرورشی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نقش برنامههای تربیتی بیش از پیش اهمیت دارد و لازم است با بهرهگیری از خلاقیت و نوآوری، فعالیتهایی جذاب، مؤثر و متناسب با نیاز دانشآموزان طراحی و اجرا شود.
فرح بخش، همچنین با اشاره به آغاز فعالیت پایگاههای سنجش نوآموزان بدو ورود، بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی دقیق و همراهی اولیا، باید زمینهای فراهم شود تا مراجعان باقیمانده در کوتاهترین زمان خدمات مورد نیاز را دریافت کنند و فرآیند ثبتنام دانشآموزان بدون مشکل انجام شود.
