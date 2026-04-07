  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۶

فعالیت حضوری کودکستان‌های استان کرمان تا پایان فروردین ماه ممنوع است

کرمان- رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه مهمترین اصل برای آموزش، سلامت کودکان و دانش آموزان است، گفت: فعالیت تمام کودکستان‌ها تا پایان فروردین ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهرامی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌ که در شرایط کنونی مهمترین اصل برای آموزش و، سلامت کودکان و دانش آموزان است، گفت: فعالیت تمام کودکستان‌ها و مراکز تا پایان فروردین ماه ممنوع است.

وی افزود: فعالان نظام تعلیم و تربیت کودک مانند همۀ رزمندگان و ایثارگران عرصه‌های مختلف، به عنوان مدافع اصلی آموزش در میدان حضور فعال دارند و باید از تلاش، خلاقیت و نوآوری‌هایی که از شروع جنگ تا این لحظه انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

بهرامی، ادامه داد: خوشبختانه گزارش‌های بسیار خوبی از شهرستان ها و مناطق استان رسیده که نشان می‌دهد در این مدت به هیچ عنوان آموزش در دوره پیش‌دبستانی تعطیل نبوده و این یک افتخار برای نظام آموزشی استان است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این‌که در مدیریت علمی و تخصصی، تسلط و مدیریت استرس از مهمترین اصول است، اضافه کرد: مدیران باید در برابر مسائل کنونی و آتی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری را مورد تأکید قرار دهند. استفاده از تجریبات گذشته در دروه‌های کرونا نیز می‌تواند راهگشا باشد.

بهرامی، تصریح کرد: پویش آموزش تعطیل نیست را می‌توان یک اقدام بزرگ و جهشی در عرصه تعلیم و تربیت کودک دانست که به معنای واقعی کلمه نشان‌دهندۀ پویایی نظام آموزشی کشور است و حتی موجب غنی‌تر شدن کیفیت آموزشی نیز شد.

وی با بیان اینکه در این دوره نظارت اهمیتی چندبرابر پیدا کرده است، خاظرنشان کرد: حفظ حقوق مؤسسین، مدیران، مربیان، خانواده‌ها و از همه مهمتر نوآموزان در شرایط کنونی مهمترین تأکید اداره کل است و باید در این دوره نوآموز از هر لحاظ در معرض بهترین کیفیت آموزشی قرار بگیرد و حقوق تمام فعالان نیز رعایت شود.

وی افزود: این امر محقق نمی‌شود مگر با بلوغ مدیریتی که یکی از لازمه‌های ان برخورداری از اطلاعات دقیق است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان اضافه کرد: فراموش نکنیم که دورۀ پیش‌دبستانی نقش بسزایی در فرآیند تحصیلی دارد؛ از این رو حفظ ارتباط مستمر با کودکستان‌ها امری ضروری است.

وی در پایان شناسایی مربیان جهادی و آمادگی آنان برای فعالیت در صورت نیاز، خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات بالادستی، فعالیت کودکستان‌ها به صورت حضوری تا پایان فروردین‌ماه ممنوع می‌باشد و به هیچ عنوان هیچ مرکز و کودکستانی نباید در این مدت فعالیت حضوری داشته باشد، زیرا مهمترین اصل برای سازمان و نظام آموزشی کشور، در وهلۀ اول سلامت کودک است.

کد مطلب 6793815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها