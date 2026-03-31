روند ساخت هیچ پروژه آموزشی در استان کرمان تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، عصر سه شنبه در نشست کارگروه مردمی سازی مدارس استان کرمان با بیان اینکه هیچ پروژه آموزشی در شرایط فعلی تعطیل نیست و روند تکمیل ۱۶۵ مدرسه در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان در حال پیگیری است گفت: نام گذاری مدارس جدید به یاد و نام شهدای دانش آموز با محوریت امام شهید و شهدای شاخص مورد توجه جدی است.

وی با تسلیت فقدان امام شهید و شهدای جنگ رمضان خاصه شهدای معلم و دانش‌آموز و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان این نبرد ظالمانه، افزود: سال ۱۴۰۵ سال پیروزی جبهه حق و استمرار موفقیت های ما با حرکت بر محور شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی مقام معظم رهبری خواهد بود و باید برای رسیدن به این هدف مهم، روش ها و شیوه ها را مدیریت کنیم.

فرح بخش، با اشاره به وجود ۱۶۵ پروژه مدرسه سازی در استان کرمان در قالب طرح نهضت ملی مردمی سازی، از توجه ویژه استاندار کرمان و بنگاه های اقتصادی و معادن استان به امر مدرسه سازی و ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی تقدیر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه تعریف پروژه های آموزشی بزرگ مقیاس متناسب با نیاز واقعی در شهر های بزرگ استان در دستور کار آموزش و پرورش است افزود: با توجه به شرایط جنگی و حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکایی روند تکمیل تمامی پروژه های آموزشی فعال است و تا کنون هیچ پروژه ای تعطیل نشده است.

محمد رضا فرح بخش، با اشاره به مصوبه شورای آموزش و پرورش استان کرمان مبنی بر اخذ قانونی عوارض شهرداری متعلق به آموزش و پرورش، از اختصاص بخش قابل توجهی از مالیات استان به امر مدرسه سازی نیز خبر داد.

وی توجه به ساخت مدارس بزرگ مقیاس را به عنوان یک سیاست مهم برنامه هفتم مورد تاکید قرار داد و گفت:همه تدبیر کنید تا تکالیف برنامه ای ما محقق شوند در روند کار ارزان سازی توام با کیفیت به همراه مدیریت هوشمند سازی با رویکرد پایداری در دستور کار قرار گیرد.

فرح بخش، بر تقویت پویش بساز مدرسه درسال جدید تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر تحقق رویکرد مدرسه مقاوم ، ایران مقاوم خواهد بود.