کاشت ۱۶۸ اصله درخت به یاد شهدای دانش آموز میناب در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح پویش فرهنگی «ریشههای ماندگار» با شعار «ریشه در وطن داریم» در رفسنجان گفت: این پویش با کاشت ۱۶۸ اصله درخت در هنرستان کشاورزی امام حسین(ع) به یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب اجرا شد و با معرفی طرح ساخت مدرسهای جدید به نام «شجره طیبه» در رفسنجان همراه بود.
وی افزود: در این پویش ۱۶۸ اصله درخت در هنرستان کشاورزی امام حسین(ع) رفسنجان به یاد شهیده فرهنگی ندا صلحیزاده و دانشآموز شهید حامی صادقی و سایر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب کاشته شد.
فرحبخش، همچنین با اشاره به آغاز عملیات ساخت مدرسهای جدید با نام «شجره طیبه» در رفسنجان گفت: این اقدام با همکاری آموزش و پرورش و خیرین رفسنجانی انجام می شود.
وی از حمایت نماینده مردم رفسنجان و انار و جلب مسئولیتهای اجتماعی معادن استان در نهضت مردمی سازی مدارس نیز قدردانی کرد و با اشاره به شهادت جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان در مدرسه میناب افزود: توجه به آموزش و پرورش از نخستین روزهای شرایط جنگی افزایش یافته است و برگزاری پویشها و تدوین قطعنامهها در راستای زنده نگهداشتن یاد دانشآموزان شهید مورد تأکید قرار دارد.
محمدرضا فرح بخش، با بیان اینکه در شرایط کنونی ضرورت دارد همه دستگاهها وظایف خود را بهطور کامل انجام دهند، گفت: در آموزش و پرورش باید پیگیری فرایند یاددهی و یادگیری با جدیت دنبال شود و خوشبختانه همکاران ما در این بخش عملکرد قابل تقدیری داشتهاند.
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان ۷۸ درصد دانشآموزان به شبکه شاد دسترسی دارند و برای ۱۳ درصد دیگر بستههای یادگیری ارسال میشود و معلمان با حضور در منازل دانشآموزان جهاد آموزشی را دنبال میکنند.
فرحبخشَُُُ ، کمبود تجهیزات و نیاز به بهروزرسانی رشتهها را مهمترین چالش هنرستانها عنوان کرد و گفت: اکنون ۵۵ درصد دانشآموزان استان در هنرستانها تحصیل میکنند.
