 مهلت ثبت نام سنجش نوآموزان کرمانی بدو ورود به دبستان تمدید شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرح بخش، با اشاره به تمدید مهلت نوبت‌گیری سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان تا پایان اردیبهشت گفت:والدین نوآموزان متولد ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که تاکنون سنجش فرزند خود را انجام نداده اند باید از طریق سامانه sirat2.medu.ir ثبت نام و نوبت گیری فرزند خود را انجام دهند

وی افزود: نوبت گیری اتباع فقط به‌صورت حضوری در مراکز جامع سنجش استان انجام می‌شود.

فرح بخش گفت: شرط ثبت نام در پایه اول ابتدایی انجام سنجش آمادگی تحصیلی و سلامت جسمانی است.