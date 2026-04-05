  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۴

فعالیت سامانه بارشی جدید؛ هشدار تشدید بارش‌ها در شمال کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی گفت: با تشدید فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های شدید و کاهش محسوس دما در شمال و شرق کشور تا چند روز آینده تداوم دارد و شرایط ناپایدار ادامه‌دار است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۱۶ فروردین) فعالیت سامانه بارشی در شمال‌غرب، برخی نقاط غرب، سواحل شمالی، شمال‌شرق، شرق، ارتفاعات رشته‌کوه البرز و دامنه‌های مرکزی زاگرس ادامه دارد.

وی افزود: این سامانه بارشی روزهای دوشنبه (۱۷ فروردین)، سه‌شنبه (۱۸ فروردین) و چهارشنبه (۱۹ فروردین) نیز در نیمه‌شمالی کشور فعال خواهد بود و موجب تداوم ناپایداری‌های جوی در این مناطق می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به مناطق دارای بیشترین میزان بارش تصریح کرد: بیشینه بارش‌ها در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و استان‌های شمالی کشور به‌ویژه گلستان و شرق مازندران رخ می‌دهد.

وی با تشریح وضعیت جوی کشور طی روزهای آینده گفت: در پنج روز آینده، در اغلب نقاط کشور در برخی ساعات، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

ضیائیان درباره کاهش دما نیز اظهار کرد: از امروز تا روز سه‌شنبه (۱۶ فروردین)، کاهش محسوس دما در نیمه‌شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی دریای خزر رخ خواهد داد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت آب‌وهوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۶ فروردین) کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد. بیشینه دمای تهران ۲۰ و کمینه دما ۱۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

کد مطلب 6791962
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها