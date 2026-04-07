صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۱۸ فروردین) بیشینه بارش در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، شرق مازندران و به‌ویژه گلستان پیش‌بینی می‌شود که در این مناطق احتمال سیل و آبگرفتگی معابر افزایش می‌یابد.

وی افزود: تا روز پنجشنبه (۲۰ فروردین) در استان‌های اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، لرستان، مرکزی، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین برخی نقاط استان‌های اصفهان، ایلام و شمال خوزستان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا عنوان کرد: روز پنجشنبه نیز این شرایط جوی در استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان و یزد ادامه خواهد داشت و این مناطق نیز تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: روز جمعه (۲۱ فروردین) در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد شد و تنها در ساعات میانی روز، در بخش‌هایی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و آذربایجان غربی، رشد ابر همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان همچنین درباره سایر مخاطرات جوی تصریح کرد: طی چهار روز آینده در دامنه‌های جنوبی البرز، مناطق مرکزی، جنوب و جنوب‌شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در نتیجه کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

وی با اشاره به تغییرات دمایی کشور گفت: تا روز چهارشنبه (۱۹ فروردین) در اغلب مناطق نیمه شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی دریای خزر، کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان درباره وضعیت جوی پایتخت خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۱۸ فروردین) نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد و بارش باران، گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین بیشینه و کمینه دمای تهران به ترتیب ۱۸ و ۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.