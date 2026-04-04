صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشوردر گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۱۵ فروردین) در اغلب نقاط کشور بهجز استانهای سیستانوبلوچستان، هرمزگان و مناطق جنوبی فارس و کرمان، در برخی ساعات شاهد رگبار باران، رعدوبرق و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهیم بود. همچنین در مناطق مرتفع و سردسیر، بارش برف پیشبینی میشود.
وی با اشاره به روند فعالیت این سامانه بارشی افزود: این سامانه فردا (یکشنبه، ۱۶ فروردین) در مناطق شمالغرب، برخی نقاط غرب، سواحل شمالی، شمالشرق و شرق کشور، همچنین ارتفاعات رشتهکوه البرز و دامنههای مرکزی زاگرس فعال خواهد بود.
به گفته وی، این شرایط جوی در روز دوشنبه (۱۷ فروردین)، سهشنبه (۱۸ فروردین) و چهارشنبه (۱۹ فروردین) نیز در نیمه شمالی کشور تداوم دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی هواشناسی درباره مناطق با بیشترین میزان بارش تصریح کرد: بیشینه بارشها در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و استانهای شمالی کشور بهویژه گلستان و شرق مازندران رخ خواهد داد.
ضیائیان با اشاره به سایر پدیدههای جوی طی روزهای آینده یادآور شد: طی پنج روز آینده، در اغلب نقاط کشور در برخی ساعات، وزش باد شدید پیشبینی میشود که در مناطق مستعد میتواند به وقوع گردوخاک منجر شود.
وی در ادامه درباره تغییرات دمایی نیز توضیح داد: از فردا تا روز سهشنبه (۱۸ فروردین)، کاهش دما در نیمه شمالی کشور، بهویژه در استانهای ساحلی دریای خزر، رخ خواهد داد.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: آسمان تهران امروز (۱۵ فروردین) کمی ابری تا نیمهابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود که در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود. بیشینه دمای امروز تهران ۲۰ و کمینه آن ۱۴ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وی افزود: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه میشود.
ضیائیان ادامه داد: از ظهر امروز بهتدریج افزایش ابر و وزش باد در تهران آغاز میشود و از شنبه شب تا سهشنبه، بهویژه در نیمه شمالی استان، در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود. همچنین در ارتفاعات، بارش باران و برف دور از انتظار نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا روز سهشنبه، در نیمه جنوبی و غربی استان تهران نیز گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک موقت وجود دارد. همچنین روند دمایی نشان میدهد که امروز و فردا افزایش نسبی دما و از شنبه شب تا دوشنبه کاهش دما در این استان رخ خواهد داد.
